Álarcos énekes: Könnyekig hatódott a győztes Vastag Tamás a színpadon

A show-műsorok szezonjában az egyik legmegosztóbb talán az Álarcos énekes című műsor, amelynek a koncepciója akár még érdekes is lehetne, ha nem vinnék túlzásba olykor a bolondozást a nyomozók. A műsorban hétről hétre szürreális jelmezekben állnak színpadra a versenyzők, akik minden adásra egy-egy dallal készülnek, közben különféle infókat csepegtetve magukról, a nyomozóknak pedig – az idei évadban Fluor Tominak, Szabó Zsófinak, Szandinak és Nagy Ervinnek – az a feladatuk, hogy kitalálják, kiket rejtenek a maszkok. A show házigazdája Istenes Bence, akinek egyébként elismerés jár azért, hogy kellő rutinnal képes kezelni a kitalálók női tagjainak olykor kissé irritáló és teljesen felesleges visongásait, az pedig, hogy Fluorral magánemberként is spanok, és ezért időként oda-odaszúrnak egymásnak, jóízű humort visz az adásokba.

A műsorvezető legutóbb azt is remekül kezelte, mikor kiderült, hogy az Automata jelmezében a párja rejtőzködik. Bár Csobot Adél mindent megtett, hogy ne derüljön ki, ő is szerepel a műsorban, Istenes már jóideje gyanakodott, csak nem akarta elrontani a játékát. Csoboték egyébként az egyik legszerethetőbb pár a magyar sztárvilágban, akik időnként együtt is feltűnnek az RTL Klub képernyőjén, Istenes legutóbb ráadásul a saját műsorába, a YouTube-on futó IstenEstbe is meghívta Adélt, illetve poénból meglepte őt az X-Faktor színpadán.

Na de térjünk vissza az Álarcos énekesre, amelynek harmadik évada hétfőn a fináléhoz érkezett. A döntőbe a Cápa, a Víziló és a Kaméleon jutott, és közülük végül az utóbbi került ki győztesen. A bronzérmes Szabó Kimmel Tamás, a második Cserpes Laura, a nyertes pedig Vastag Tamás lett a műsorban, aki a Kaméleon maszkját magára öltve korábban olyan dalokkal szórakoztatta a közönséget, mint Lady Gaga és Bradley Cooper Shallow, az Imagine Dragons Warriors, a OneRepublic One Runs Out, vagy épp a Måneskin Zitti E Buoni című szerzeménye.

Az már korábban kiderült, hogy a Kaméleont rejtő versenyző korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt, a játékosok ugyanis időnként adnak extra infókat a nyomozóknak, Nagy Ervin akkor egyébként meg is tippelte, hogy Vastag Tamás rejtőzhet a maszk alatt, és később is felmerült, hogy talán a Vastag-tesók közül valamelyik lehet a játékos, a fináléban pedig a négy nyomozó közül ketten már egyértelműen Vastag Tamásra tippeltek.

A leleplezés után – némi visítozást követően –, amikor a nyertes is végre szóhoz jutott, meglepő mondatok hagyták el a száját. Vastag Tamás elárulta, mennyire mély nyomot hagyott benne, amikor tíz évvel ezelőtt ugyanezen a színpadon állva megismerte az ország, és milyen sokat jelent neki, hogy most végre győztesként jelenhet meg ugyanitt.

„Annyi mindent szeretnék elmondani nektek, és annyira sok héten keresztül nem volt rá lehetőség. Az egyik az, hogy kicsit elváltoztattam a hangomat magasra, csak itt a végén nem. Csak kicsit elvékonyítottam, hogy nehogy kitaláljátok, hogy én vagyok” – kezdte az énekes.

A másik az, hogy pontosan tíz évvel ezelőtt ezen a színpadon, ugyanitt ismert meg az ország... és ööö.... akkor ismert meg az ország... és akkor a bátyám nyert meg egy műsort... és soha nem gondoltam volna, hogy megnyerek egy műsort

– tette hozzá elcsukló hangon, a nyomozókat is meglepve ezzel. Fluor Tomi persze azonnal ott volt, hogy oldja a hangulatot, és hatalmasat ordítva gratulált az énekesnek.

Mint ismert, Vastag Tamás annak idején a bátyjával, Vastag Csabával együtt jelentkezett az X-Faktorba. A két testvér egészen a tehetségkutató első szériájának döntőjéig menetelt, ahol aztán egymással kellett párbajozniuk és végül az idősebb Vastag nyerte meg a versenyt. Tamás azóta már egyéb műsorokban is szerepelt, többször felbukkant egy-egy számával például A Dal című dalversenyben, ahol 2013-ban és 2014-ben az elődöntőig jutott, de feltűnt a Sztárban sztár + egy kicsi és a Sztárban sztár című produkciókban is, utóbbiban az 5. helyen végzett.

Vastag Tamás legújabb klipje egyébként pont tegnap este debütált a YouTube-on.