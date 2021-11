Idén milyen kihívás jöhet novemberben?

Az internet egyik nagy előnye, hogy szinte teljesen eltörölte a kreativitást korlátozó határokat. Így van ez a különböző kihívásokkal is, amelyek gyakran pusztán szórakozási céllal születnek, de előfordulnak olyanok is, amelyek komoly veszélyt rejtenek magukban. Akad azonban, amely puszta viccé szelídült, pedig komoly üzenettel indult útjára.

Az Ice Bucket Challange annak idején azért terjedt el a hírességek körében, hogy adakozásra szólítsák fel egymást. A kezdeményezés azonban hamar értelmetlen heccé vált, amikor szerte a világon minden harmadik ember videóra vette, ahogy magára önt egy vödör jeges vizet, az adakozás azonban már sehol sem szerepelt.

No Shave November

A november több kihívás táptalaja is lett az évek során. Az egyik legnépszerűbb ilyen a No Shave November, amiről sokan gondolják, hogy csupán a lusta férfiak kifogása arra, miért nem nyúlnak borotvához egy hónapon keresztül. A valóság azonban az, hogy a No Shave November egy jótékonysági szervezet, amelyet 2009-ben alapított a Hill család. A vállalat kezdeményezésének lényege, hogy a résztvevők egy hónapig hagyják burjánzani a szőrüket, és felkarolják magukban ezt a természetességet, amelyet például a rákbetegek gyakran elveszítenek. A szervezet a rák veszélyeire hívja fel a figyelmet, miközben adományokat is fogad.

A No Shave Novembernek, mint jótékonykodási kezdeményezésnek egyébként volt és van is egy Movember nevű elődje, amelyet állítólag 2003-ban alapított két barát az ausztráliai Melbourne-ben. Egy ital mellett kitalálták, hogy szakállat növesztenek, majd másik huszonnyolc férfit is bevontak. Három évvel később a Movember már civil szervezetként működött, és a férfiak egészségét tűzte zászlajára. Célja, hogy ápolja a férfiak fizikai és mentális egészségét, miközben felhívja a figyelmet a rák veszélyeire. A CNET cikke szerint a szervezet három év alatt nyolcmillió dollárt gyűjtött össze. A szám ma a sokszorosa lehet a 2006-os adatnak.

Száraz November

A mértékletesség mindig olyasmi volt, amit a legtöbben nehezen tudnak tartani. Van, aki csak ritka alkalmakkor ragad poharat, de olyan is, akinek szinte lehetetlen végigszenvedni egy hónapot úgy, hogy ne gurítson le némi rövidet, esetleg sört. Az alkoholmegvonásos kihívást külföldön tehetik novemberre, januárra vagy voltaképpen bármikorra, a kulcs az önmegtartóztatás. Hazánkban A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány hozta létre a Száraz November nevű kezdeményezést még 2016-ban, és minden év november első napjától az utolsóig tart. A kihívás reggel hét órakor kezdődik, a hónap utolsó napján pedig este hét órakor ér véget. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a mértékletesség erényére alkoholfogyasztás terén. Azoknak ajánlott, akik legalább heti egyszer alkoholizálnak, és szeretnének többet megtudni az italhoz való viszonyukról.

No Nut November

Bizony, ilyen is van, bár az említett kihívásnak semmi köze nincs a jótékonykodáshoz, csupán kedvtelés. Vannak, akik november első napjától egyfajta modern cölibátusba vonulnak, és nemhogy nemi viszonyt nem folytatnak senkivel, de az önkielégítést is mellőzik négy héten át. A kihívás eredetileg 2010 környékén indult, és 2017-ben kapták fel az internetezők. A Metro forrásai szerint a résztvevők a saját akaraterejüket és önmegtartóztatásukat tesztelik, hogy aztán belevessék magukat a Destroy Dick December nevű kihívásba, ami annyit tesz, hogy decemberben minden legális lehetőséget ragadjanak meg, ami arra ad lehetőséget, hogy szexuális kielégülés legyen a vége. Az említett próbatételek közül ugyan ez tartalmaz a legkevésbé olyan elemeket, amelyek hasznosak lehetnek a társadalom számára, valószínűleg a benne rejlő perverzió miatt ez ihlette a legtöbb mémet, amelyekkel valószínűleg idén is tele lesznek a közösségi oldalak.

Ez én vagyok #NoNutNovember 12. napján. Elértem minden tudást és megértettem a világbéke mögött meghúzódó igazságot

– olvasható a mém szövegében.

Day 12 of #NoNutNovember and I have attained all knowledge and the truth behind world peace. pic.twitter.com/aaQFOhFFjD — JQ🎯 (@_kiddchance) November 12, 2018

Az említett kihívások persze az év bármelyik napján kipróbálhatók, elvégre hivatalosan sehol sem vezetik, ki melyikben vesz részt. Utóbbinál például főleg nem indokolt, mégis gyakran megosztják a világgal részvételüket azok, akik végül bevállalják a szexmentes hónapot. A jótékonykodás és a mértékletesség azonban az év minden napján fontos, így aki ezen oltárokon áldozna, bátran megteheti.

Új év, új én?

Az év végének közeledésével természetesen egyre többen tesznek fogadalmat vagy döntik el, hogy a szilveszteri bulin majd bombaalakot villantanak. Ez a karácsonyi családi ebédek közepette nem egyszerű, de van, akinek sikerül. Persze nem kétséges, hogy a valódi kihívások hónapja a január, amikor új arcok lepik el a konditermeket, az üzletek polcairól is eltűnnek a kézi súlyzók, mondván: ez az év más lesz. Megtelnek az időpontok a fodrászoknál is, hiszen a kidolgozott testhez új hajszín és forma dukál. De ez már egy másik történet...

(Borítókép: Egy férfi sört iszik 2004. november 26-án Skóciában. Fotó: Chris Furlong / Getty Images)