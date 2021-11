A Grammy-re jelölt OneRepublic lesz az MTV World Stage Magyarország kiemelt fellépője – olvasható a szervezők friss közleményében. A zenekar november 13-án, szombaton zárja az MTV Music Week zenei programsorozatot a Hősök terén. A koncertre a 2021-es MTV EMA show előtt kerül sor, amelyet november 14-én, vasárnap, közép-európai idő szerint 21:00 órakor világszerte élőben közvetítenek a Papp László Budapest Sportarénából.

A OneRepublic zenekart Ryan Tedder frontember és énekes-dalszerző, Zach Filkins és Drew Brown gitárosok, Brian Willett billentyűs, Brent Kutzle basszusgitáros és csellista, valamint Eddie Fisher dobos alkotják. A OneRepublic legújabb albuma, a Human 2021. augusztus 27-én jelent meg olyan dalokkal, melyek együttesen több mint 2,5 milliárd globális streamelést értek el: ezek a "Somebody", a "Run", a "Somebody To Love", a "Wanted", a "Didn't I", a "Better Days" és a "Rescue Me", amely RIAA Gold minősítést is kapott.

A banda 2007-ben adta ki debütáló Dreaming Out Loud című albumát, amely az "Apologize" című, 20 milliós példányszámban eladott slágerrel világszerte megdöntötte az online eladások és az AirPlay rekordjait, valamint egy Grammy-jelölést is bezsebelt. A zenekar második, Waking Up című lemeze 2009-ben érkezett, amit 2013-ban a Native című, platina minősítésű album követett. Ezen a korongon szerepelt a "Counting Stars" című sláger, amely 41 millió eladott kislemezt hozott. Negyedik albumát 2016-ban adta ki a zenekar Oh My My címmel, az utóbbi években pedig már több mint 5 billió streamelést gyűjtöttek össze a Spotify-on.

2022-ben a OneRepublic európai turnéra indul, amely április 19-én a németországi Düsseldorfban kezdődik, majd Európa, az Egyesült Királyság és Oroszország nagyvárosaiban folytatódik. A jövő évi koncertsorozat egyébként érinti Budapestet is.

Az MTV World Stage egy globális zenei sorozat, amely a világ legmenőbb előadóit mutatja be. A legexkluzívabb koncerteken, világhírű zenei fesztiválokon és egyedülálló koncerthelyszíneken élőben rögzített MTV World Stage a zenei világ legmeghatározóbb előadóit ismerteti meg a zenerajongókkal az otthonukban. A 2021-es World Stage Magyarország sztárfellépője tehát a OneRepubéic lesz. Az eseménnyel kapcsolatban itt talál részleteket.

A 2021-es MTV EMA show-t - amelynek Saweetie lesz a házigazdája - az MTV globális hálózatán keresztül közel 180 országban közvetítik. A gálán olyan ikonikus előadók lépnek fel, mint Maluma, Måneskin és Kim Petras. További előadókat az MTV a későbbiek során jelenti be.