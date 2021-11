Britney Spears egy héttel ezelőtt jelezte az Instagramján, hogy több családtagjával is megszakította a kapcsolatot, miután a meg nem nevezett illetők nem viszonozták az énekesnő azon törekvéseit, hogy a köztük lévő jó viszonyt megtartsák. Továbbá azzal is vádolta őket, hogy partnerek voltak apja üzelmeiben, és támogatták azt a kizsákmányoló gondnokságot, amelyben neki 13 éven át élnie kellett.

Az énekesnő minap újabb velős posztot fogalmazott meg, melyben azt állította: a gondnokság értelmi szerzője valójában az édesanyja, Lynn Spears volt, aki egyébként az utóbbi időben lelkesen küzdött azért, hogy a lánya szabad legyen.

Először egy szimpla szöveg tűnt fel az énekesnő Instagram-történetében, mely azt hirdette:

A világ legveszélyesebb állata egy némán mosolygó nő.

Nem sokkal később egy posztot is szentelt az állítás magyarázatának, ám ezt azóta törölte az oldaláról. Sok más lap mellett a Page Six is elmentette a bejegyzést az utókor számára.

A pillanat, amikor mosolygok, és rájövök, hogy már hosszú ideje nem tettem. Az anyám annyira aggodalmas, és azt mondja nekem: furán viselkedsz, mi bajod van? Én meg azt mondom, szia, a nevem Britney Spears, örülök, hogy végre találkozunk. Mielőtt tovább mennék, előre is bocsáss meg, 13 éve volt, és kicsit rozsdás vagyok

– kezdte posztját az énekesnő, majd hozzátette, hogy aznap született meg, amikor az említett írást megfogalmazta, ugyanis a családja végre kimarad az életéből.

13 éve talán az apám lett a gyámom, de az emberek nem tudják, hogy az anyám adta neki az ötletet. Sosem kapom vissza ezeket az éveket az életemből, amit ő titokban tönkretett. És igen, beszélni fogok róla és Lou Taylorról is (a család szóvivője – a szerk.). Szóval fogjátok az egész „fogalmam sincs, mi történik hozzáállásotokat”, és b*sszátok meg magatokat! Pontosan tudjátok, mit tettetek. Az apám nem lett volna elég okos ehhez. De ma este mosolyogni fogok, mert tudom, hogy egy új élet vár rám

– zárult az azóta már törölt bejegyzés szövege.

Lynn Spearsről egyébként az utóbbi évben derült ki, hogy szorgalmazza a lánya szabadulását, amiért elmondása szerint mindent meg is tett. Amikor kimondták, hogy Jamie Spears többé nem rendelkezhet a lánya életével, Lynn Spears jogi képviselője azt nyilatkozta, ügyfele üdvözli exférje visszalépését, és mindent elért, amit szeretett volna – írta meg a Just Jared.