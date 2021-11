Folytatódik az Index tehetségkutatója, amelyben a tízmilliós megtekintésnél tartó kutya még mindig csak a bemelegítés. A zsűri a következő három epizódban is csak megfigyel, és majd a hatodik részben árulják el, kik jutottak be a elődöntőbe. A második felvonásban ezúttal a kutyák mellett az életvezetési tanácsadók domináltak. Megmenthető-e egy párkapcsolat a termőföld közepéről? Megmutatjuk.

Második részéhez érkezett az Index tehetségkutatója, a #miatiktokod. Zajlik a versenyzők bemutatása, a hatodik adásban derül majd ki, kik jutnak a elődöntőbe, és a négytagú zsűrinek már most is bőven volt mit feldolgoznia. Csaby1 máris veszélyben érzi a trónját, Hajós András egyre magabiztosabban nem érti, ami körülötte zajlik, és ebben mai első versenyzőnk, a TikTok-tetovált, egy termőföldön állva párkapcsolati tippeket osztogató tanácsadó is megerősítette.

A 10 milliós megtekintés ellenére zavarban lévő kutya még mindig csak a bemelegítés volt, de sajnos az aputestű francia buldog lemosta a színről, mellette még az életvezetési tanácsadók sem rúghattak labdába.

Aztán feltűnt a TikTok legendája, és mindenkinek elakadt a szava.

Arról, hogy végül ő kapja-e meg a Magyarország tiktokkere címet, négytagú zsűri dönt: Hajós András, Molnár Nini, Csaby1 és Turai Barnabás értékeli a produkciókat, őket Liczényi Márkó moderálja, a versenyzőket viszont senki.

A #miatiktokod műsorát az Index YouTube-csatornáján követhet, a tehetségkutató TikTok-felületére pedig folyamatosan érkeznek a versennyel kapcsolatos információk és a jelentkezőket támogató ötletek. Hetente kétszer jövünk, legközelebb vasárnap este támadunk a harmadik epizóddal, a hatodik részben pedig lerántjuk a leplet a továbbjutókról.