Várkonyi Andrea: A világ legtermészetesebb dolgának tartottam, hogy összekötjük az életünket

Várkonyi Andrea októberben árulta el követőinek, hogy könyvet írt. A műsorvezető nagyon izgatottan tekintett a projektre, ami miatt nemrég a hot! magazin is felkereste. Az újdonsült feleség pedig nemcsak írásáról, de férjéről, Mészáros Lőrincről is mesélt.

Amikor a kiadó előállt az ötlettel, Várkonyi még egy másik élethelyzetben volt, egyedülálló anyaként élte mindennapjait. Jelenleg reklámügynökséget vezet, azonban nem szeretett volna lemondani pszichológiai rendeléseiről sem. Ahogyan a lapnak elmondta, mindenképpen éltetni szerette volna a hivatását, de elfoglaltságai miatt nem jut mindenkire ideje, akinek szüksége lenne a segítségére.

Úgy gondoltam, egy könyv sokakhoz eljuthat, olyanokhoz is, akik még nem biztos, hogy készen állnak, vagy nincs feltétlenül szükségük személyes találkozóra. Leginkább egykori műsoromhoz, a Micsoda nők!-höz tudnám hasonlítani, hiszen annak idején ott is sok témát érintettünk: az anyaságot, a válást, a szerelmet, mint ahogy a könyvemben is teszem