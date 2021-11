Vádat emeltek Zayn Malik ellen, miután az anyósára támadt

Zayn Malik és Gigi Hadid meglehetősen igyekvők, ha a magánéletük védelméről van szó. A múlt héten mégis nyilvánosságra került egy kínos botrány, amely az énekes és anyósa, Yolanda Hadid között robbant ki. Zayn állítólag megütötte barátnőjének anyját, aki perrel fenyegette meg az eset után, és nem csak üres szavakkal dobálózott.

Az énekest bűnösnek találták négy vádpontban is, és bár bűnösségét nem ismerte el, nem vitatta az ellene felhozott vádakat. Pénzbírságra, valamint 360 nap próbaidőre ítélték, emellett pedig arra is kötelezték, hogy kezeltesse dühkitörési problémáit egy erre szakosodott programban. De mi történt valójában?

Az eddig ismert információk szerint az incidens szeptember 29-én eszkalálódott. Yolanda Hadid állítólag hívatlanul állított be lánya és Malik pennsylvaniai otthonába, ahol valamin csúnyán össze is veszett a vejével. Az énekes egy gardróbba tuszkolta anyósát, fizikai és lelki fájdalmat okozva neki. Miután nekiesett, állítólag kib*szott holland r*bancnak nevezte, hozzátéve, hogy maradjon távol a lányától – írta meg a Sun. Zayn egyébként már ezt megelőzően is fújt Yolandára, ugyanis állítólag a kedves anyós szivárogtatta ki az infót arról, hogy a lánya gyermeket vár, dacára annak, hogy a pár a baba születéséig titkolni akarta mindezt.

Gigi Hadid a történtek alatt a párizsi divathéten vett részt, ám egy telefont kapott felpaprikázott párjától, aki azt üvöltötte a vonal másik végén, hogy az ő pártját kellene fognia az anyjával szemben. Egyébként úgy tudni, hogy Zayn a veszekedés közben közös babájukról is minősíthetetlen jelzőkkel beszélt.

Bár a párhoz közeli források szerint Zayn és Gigi több hete külön voltak már, ez volt az a pont, amikor a modell végleg véget vetett a kapcsolatnak. Egy ismerőse szerint egyébként két tűz között érzi magát, és senki pártjára nem szeretne állni, mindazonáltal rendkívül elkeseredett a történtek miatt. Egyébként – bár először tört elő ilyen formában az agresszió – a One Direction egykori énekese már a múltban is tett etikátlan lépéseket.

Egy korszak vége

A bradfordi rosszfiú akkor kezdett az említett becenevének élni, amikor 2015-ben váratlanul otthagyta a One Directiont. A távozáshoz állítólag drogproblémái is hozzájárultak, miután azonban lelépett, nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy belekössön a bandába. Elmondta többek között, hogy a srácokkal egyáltalán nem barátok, illetve azt is, hogy ha egy buliba vinné a barátnőjét, biztosan nem 1D-t akarna hallgatni.

Zayn zenei stílusa egyébként valóban meglehetősen másként alakult, miután szólókarrierbe kezdett. Amíg a One Directionben töltött évek alatt a brand miatt meg kellett maradnia kedves, érzelmes kisfiúnak, első nagy slágerével máris bizonyította, hogy igazából nem ez a kaliber. A Pillowtalk (amelynek klipjében egyébként Gigi Hadiddal enyeleg) leplezetlenül a szexről szól, ahogyan jó pár más száma is.

Amíg új szerelmével, albumával és stílusváltásával nem győzött lubickolni a hírnévben, korábbi zenésztársa, Louis Tomlinson elveszítette az édesanyját. Emlékére az énekes készített is egy dalt, amelyet az X-Faktor színpadán adott elő. A részvételéről állítólag Zayn Malik is biztosította őt, de míg a banda többi tagja jelen volt a produkción, Malik ígérete ellenére nem tette tiszteletét.

Váltottunk néhány hívást, miután elveszítettem édesanyámat. Mindegyik srác (a One Direction tagjai – a szerk.) beleegyezett, hogy eljön az előadásra, de Zayn nem jelent meg, és ez nagyon zavart

– mondta annak idején Louis Tomlinson a Sunnak.

Malik egyébként a zenekarból való kiválása előtt akkori menyasszonyával, Perrie Edwardsszal sem túl elegánsan zárta le a kapcsolatát. Az énekesnő azt állította, volt párja SMS-ben tette ki a szűrét, amit Malik vehemensen tagadott, mondván: ettől jobban tiszteli exmenyasszonyát. Edwards végül pontosított, ekkor azt mondta, egy telefonhívás vetett véget az eljegyzésüknek.

Amíg a múltjával jól láthatóan igyekezett szakítani, tett egy kis kitérőt. Még 2015-ben volt egy twitteres összeszólalkozása Calvin Harrisszel, két évvel később pedig nyomott egy kollaborációt a zenész exbarátnőjével, Taylor Swifttel – aki egyébként korábbi bandatársával, Harry Stylesszal is egy párt alkotott. Sokak szerint a közös munka egyértelmű üzenet volt részükről a két zenész irányába: az ellenségem ellensége a barátom.

2015-ben egyébként Naughty Boy is kapott az énekes ellenszenvéből. Felvettek ugyanis pár számot, aminek egyike kiszivárgott még a hivatalos megjelenés előtt. Zayn a producert hibáztatta a történtekért, mérgének pedig a Twitteren engedett teret.

Naughty Boy, te dagadt vicc, ne csinálj úgy, mintha barátok lennénk, azt se tudja senki, hogy ki vagy

– hangzott a velős tweet szövege, ami után pár perccel élesedett egy következő is, amelyben a meg nem nevezett illetőt Zayn kamugépnek titulálta.

@NaughtyBoyMusic you fat joke stop pretending we're friends no one knows you . — zayn (@zaynmalik) July 13, 2015

Az énekesről egyébként úgy hírlik, hogy a húga esküvőjére sem ment el 2019-ben, bár felmerült, hogy csak a közös családi fotókon nem szerepel.

A Jake Paul-ügy

A jelenlegi botrányt megelőzően egyébként egy évig csend volt Zayn körül, bár tavaly összetűzésbe került Jake Paullal is. A YouTube-sztár ugyancsak Twitteren jelezte ellenérzését, elmondása szerint ugyanis az énekes ok nélkül küldte el a búsba egy eseményen.

Majdnem le kellett ütnöm Zane-t a One Directionből, mert ő egy kissrác nagy arccal, aki szó szerint ok nélkül küldött el a p*csába, amikor próbáltam vele kedves lenni. Zane, tudom hogy olvasod ezt… Ne legyél dühös, mert egyedül kell hazamenned a hotelszobádba

– hangzott Paul tweetje, amelyben szándékosan helytelenül írta az énekes nevét.

A szövegre egyébként nem is Zayn, hanem Gigi Hadid reagált akkor. Azt írta a youtubernek, hogy az ő

tiszteletteljes királya a barátaihoz megy, mert hűséges hozzá, a rusnya Paul pedig hidegen hagyja, ezért menjen inkább aludni.

Jake Paul a modell reakcióját látva törölte a posztját, majd arról írt, hogy amikor részeg, valakinek el kéne vennie tőle a mobilját.

A Zayn–Yolanda-botrányt hallván persze a youtuber rögvest megfeledkezett a felnőttes hozzáállásról, és visszakereste Gigi neki szánt válaszát, majd újraosztotta azzal a felütéssel, hogy ennyit a tisztelettudó királyról, aki megütötte a modell anyját.

Your “rEsPeCtFuL KiNg” punched your mom in the face https://t.co/LtuDJJMB4H — Jake Paul (@jakepaul) October 29, 2021

Jake Paul viccesnek szánt posztja egyébként meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült. Míg a kommentelők egy része arról biztosította, hogy övé az utolsó nevetés joga, a másik oldalon már arról beszéltek a hozzászólók, hogy Paul csupán azért áll bele a drámába, mert önmagában már senki sem kíváncsi rá, főleg nem Zayn Malik.

Az esetet követően egyébként több információ is napvilágot látott, amelyek szerint nem áll túl jól az énekes szénája. Mint kiderült, a lemezkiadója már az incidens napvilágra kerülése előtt lemondott róla, mivel állítólag Zayn irányíthatatlan, és semmilyen tanácsot nem hajlandó elfogadni senkitől. Egy bennfentes szerint az énekes újra drog- és alkoholproblémákkal küzd, illetve a hírnévvel is nehezen birkózik meg. Ha pedig a lemezkiadó kihátrálása nem lett volna elég, a Yolanda-botrány után a menedzsere is visszavonulót fújt, nem beszélve egy kilátásban lévő szponzorról is – írta meg Perez Hilton.

Zaynnek személyes démonjai vannak egy ideje a kábítószerrel – különösen a marihuánával és a kokainnal – és a piával. Ugyanakkor szorongástól szenved, és küzd a hírnévvel. Ha mindezt összekeverjük, ez a katasztrófa receptje

– mondta egy ismerős.

Az informátorok szerint az énekest többen próbálták már jó útra terelni, gyermeke anyja mellett olyan emberek is, akik együtt dolgoztak vele. Kiszámíthatatlansága miatt azonban nagy veszélybe került zenei karrierje, így nem tudni, hogyan alakulnak a munkái a jövőben.

(Borítókép: Zayn Malik 2016. május 4-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / Getty Images Hungary)