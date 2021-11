Friderikusz Sándor beismerte, hogy hibázott és bocsánatot kért

Ahogy korábban megírtuk, Friderikusz Sándor 25 millió mínuszban van a YouTube-on indított podcastjével, amiről elsőként a Blikket tájékoztatta a produkció sajtósa, Csenterics Ágnes. A Media1 gyanút fogott a sajtós neve miatt, és utánanézett, létezik-e egyáltalán az információkat közlő hölgy napjainkban, ilyen néven azonban csak egy televíziós rendezőt találtak, aki tavaly decemberben elhunyt. A portál megkereste a Blikk szerkesztőségét is, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy Friderikusz Sándor e-mail-címéről érkezett a nyilatkozat Csenterics Ágnes aláírásával.

A tévés végül a saját YouTube-, illetve Facebook-oldalán reagált a sajtósának létezését firtató hírekre. A Média1 főszerkesztője, Szalay Dániel oknyomozó tevékenységét bosszúhadjáratnak minősítve viszont továbbra sem adott egyértelmű választ rá, hogy létezik-e a produkciónak dolgozó Csenterics Ágnes. Szalay időközben megszólaltatta a tavaly elhunyt rendező férjének lányát, Fellegi Máriát is, akit felkavartak a történtek, és fontolóra vette a jogi lehetőségeket is, a Blikk főmunkatársa, Virág Márton pedig magánemberként a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez fordult, az Etikai Bizottság állásfoglalását kérve a névhasználat miatt. A MÚOSZ kedd este szólalt meg az ügyben, elmarasztalva Friderikuszt a történtekért, mindez azonban semmilyen szankcióval nem jár, és nem is járhatna, mert a tévés nem tagja a Magyar Újságíró Szövetségnek.

Friderikusz Sándor a fejlemények után ismét a YouTube-csatornáján jelentkezett, hogy tisztázza a sajtósának kilétét. Friss videóját azzal kezdte, hogy

igenis van sajtósa a Friderikusz produkciónak, méghozzá egy férfi, aki külföldön él, és online végez különböző előkészítő, anyaggyűjtő munkákat a podcastje számára.

Ezt követően úgy folytatta, az ő hibája, hogy rábízta az ominózus Blikk-cikket is, így lett végül a férfi a sajtósa. S bár a megjelenés előtt beolvasták neki a szöveget, miután a tartalmával egyetértett, úgy is hagyta azt – még az adatokat is ő adta hozzá. Azt mondja, senkit nem akart megbántani, csupán egy visszás helyzetre szeretett volna rámutatni – tette ezt ugyebár azzal a kiflitolvaj-hasonlattal, amit a nyilatkozatban egy olyan szituációval állított párhuzamba, amikor valaki fizetés nélkül, ingyen néz tartalmakat, jelen esetben ugye az ő podcastjét. Ahogy legutóbb, most is elismerte, hogy ez a hasonlat hiba volt – de van más is, amit szerinte rosszul csinált.

A másik hiba, hogy az álnevet, amelyet a kollégám aláírt, nem láttam, mert csak telefonon egyeztettük a szöveget. Azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy én, aki több évtizede dolgozom a magyar televíziózásban, nem lépek közbe azonnal, ha azt látom, hogy egy volt tévés kolléganő, sőt, egy elhunyt kolléganő neve szerepel a cikkben? Ennek ellenére – és ez a dolog erkölcsi része – nem vagyok hajlandó áthárítani a felelősséget a munkatársamra, azért nem, mert a cég nevében kiadott információért mindenképpen nekem kell vállalni a felelősséget

– fogalmazott közleményében a tévés, hozzátéve: az elhunyt rendezőnő családjával felvette a kapcsolatot és bocsánatot kért.

