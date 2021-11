Natalie Wood húga szerint nem kérdés, hogy a nővérét a férje ölte meg

Natalie Wood halála máig Hollywood legnagyobb rejtélyeinek egyike. A színésznő holttestét 1981 novemberében találták meg, a Santa Catalina-sziget partjainál. Natalie hálóinget, zoknit és kabátot viselt.

A West Side Story színésznője a halálát megelőző estén egy jachton tartózkodott férje, Robert Wagner és színésztársa, Christopher Walken társaságában. Az esetet követően azt mondták, hogy Natalie valószínűleg bulizni indult, és elkötött egy gumicsónakot – abban ülve, a nyílt vízen érhette a tragédia.

Az ügyet többek próbálták felgöngyölíteni, de végül balesetként könyvelték el a színésznő halálát. Húga, Lana azonban a napokban színre lépett, és hamarosan megjelenő könyvében olyan részleteket árul el nővéréről, melyeket bár sejteni lehetett, eddig senki sem ismert el.

Lana Wood memoárjából tegnap már napvilágot látott egy részlet. Ebben arról írt, hogy a nővérét tizenéves korában megerőszakolta Kirk Douglas színész, akivel egyébként az édesanyjuk szervezett találkozót azért, hogy újabb ajtók nyílhassanak meg a fiatal Natalie előtt. Az a nő, aki később azt mondta a lányának, ne beszéljen az őt ért bántalmakról, és nyelje le a történteket, különben sosem fog munkát kapni.

Natalie húga most újabb részleteket osztott meg a New York Post hasábjain. Kimondta például azt, hogy szerinte nem is kérdés, hogy nővérét a férje, Robert Wagner gyilkolta meg. Továbbá esze ágában sincs elhinni, hogy Natalie hálóingben indult volna bulizni, főleg nem egy csónakban, amit egyébként nem is tudott kezelni.

Nem hiszem, hogy előre kitervelte, de ez nem azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy megtette. Persze, hogy megtette!

Lana úgy véli, hogy a nővérének azért kellett meghalnia, mert összeszólalkozott a férjével, amikor mindketten ittas állapotban voltak. Annak idején a jacht kapitánya is a fedélzeten tartózkodott. Dennis Davern 10 évvel a tragédia után kereste fel Lanát, és bevallotta neki, hogy koránt sem mondott el mindent a rendőrségnek. A férfi azt állította, hogy Wagner azzal vádolta meg Walkent, hogy le akarja fektetni a feleségét. Ezt követően a házaspár veszekedni kezdett, közvetlenül azelőtt, hogy Natalie eltűnt volna. Davern beszámolója szerint segítséget akart hívni, de Robert Wagner megakadályozta ebben – azért húzhatta az időt, hogy legyen ideje kioldani az említett gumicsónakot, és ezáltal alibit biztosítani a történetéhez. A kapitány egyébként később elárulta azt is, hogy Wagner csak két órával az incidens után mondta neki, hogy értesítse a hatóságokat Natalie eltűnéséről.

A könyv szerint egyébként Lana Wood és Robert Wagner között sosem volt túl fényes a kapcsolat. Natalie húga állítólag végig hangosan zokogott, amikor nővére feleségül ment a vele állandóan ellenszenvesen viselkedő férfihoz, és a ceremónia végén meg is mondta neki, hogy úgy érzi, elveszítette őt.

Ami Christopher Walkent illeti, Lana úgy gondolja, hogy a színész és Natalie sosem feküdtek le egymással, csupán megvolt köztük a kémia, amikor játszottak.

A memoárban arról is részletesen ír, hogyan tudta meg, hogy a nővére halott. Lana Wood telefoncsörgésre ébredt, majd az édesanyja sikolya keltette ki az ágyából. Nem sokkal később egy barátja hívta fel, hogy részvétet nyilvánítson felé, de Lana nem akarta elhinni, hogy Natalie már nincs többé. Végül amikor már hírekben is minden a balesetről szólt, akkor döbbent rá a rideg valóságra.

Lana Wood azt is elmondta, hogy nem maga miatt hozta nyilvánosságra az említett információkat, hanem azért, mert úgy érzi, a világ nem figyelt oda eléggé a nővérére, és ezen szeretett volna változtatni.

Wagner nem kerül börtönbe. Nem fogják letartóztatni. Nem fog bevallani semmit. Nem tehetek mást, mint megpróbálom megértetni az emberekkel az igazságot, és olyannak mutatni Natalie-t, amilyen valójában volt

– mondta.

(Borítókép: Lana Wood 1970 körül. Fotó: Silver Screen Collection / Getty Images)