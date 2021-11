Kiderült, miért támadt anyósára a One Direction volt énekese

A One Direction korábbi énekesének nem áll túl jól a szénája. A múlthéten a semmiből robbant be a hír, hogy rátámadt az anyósára, később pedig az is kiderült, hogy bár tagadta, hogy a gardróbba tuszkolta volna Yolanda Hadidot, négy zaklatási vádpontban is bűnösnek találták. Ezek közül egy gyermeke anyjára, Gigi Hadidra vonatkozott.

Az eset után nem csak a kapcsolatnak lett vége, de Zayn partnerei is visszavonulót fújtak: a lemezkiadója és a menedzsere is kihátrált mögüle.

Úgy tudni, hogy az énekes egy kisebb pénzbüntetést kapott, illetve bíróság kötelezte arra, hogy kezeltesse dühkitörési problémáit. Mostanra kiderült az is, mi vezethetett végül az incidens kirobbanásához.

A TMZ-nek nyilatkozó ismerős szerint Yolanda már jó ideje úgy járkált fel és alá lánya házában, mintha otthon lenne. Nem telefonált oda előre, és nem is kopogott. Ha úgy gondolta, hogy átjönne, egyszerűen beállított. Zayn eközben éjszakába nyúlóan dolgozott a zenéjén, így nappal sokáig aludt, anyósát azonban ez sem zavarta akkor, amikor berontott a lakásba.

Az énekes állítólag jelezte Yolanda felé, hogy úgy érzi, nem tiszteli őt úgy, mint a lánya barátját vagy éppen az unokája apját. Anyósa nem vette komolyan a szavait, így végül ez, és valószínűleg a fáradtság vezethetett ahhoz, hogy Zayn nem tudta türtőztetni az indulatait.

Mint ismert, az énekes holland r*bancnak nevezte az anyósát, és dühében még a kisbabáját is minősíthetetlen jelzőkkel illette, miközben felszólította Yolandát, hogy maradjon távol tőle. Ezt követően a Párizsi Divathéten kifutózó Gigi Hadid is kapott egy igencsak bántó telefonhívást Zayntől, ami után végül úgy döntött, véget vet a kapcsolatuknak. A napokban egyébként több forrás is arról számolt be, hogy az énekesnek drogproblémái vannak, és a munkatársai azért hátrálnak ki mögüle, mert a viselkedése kiszámíthatatlan és irányíthatatlan, Zayn pedig senkitől nem fogad el tanácsot.

(Borítókép: Yolanda Hadid és Zayn Malik Fotó: Jon Kopaloff / FilmMagic / Jamie McCarthy / Getty Images)