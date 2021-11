Dubaji luxusfeleségként térhet vissza Lindsay Lohan

Lindsay Lohanről évek óta vajmi keveset tudni. A jelenleg Dubajban élő színésznőről nyár közepén kezdett terjedni a hír, miszerint visszatér a képernyőkre. Most felmerült a lehetősége annak is, hogy nemcsak filmszerepben láthatjuk újra, de akár a hírhedt luxusfeleségek életét feldolgozó műfajban is megmutatja magát – írta meg a Just Jared.

A The Real Housewives széria a tervek szerint 2022-ben debütál majd, ezúttal pedig olyan sikeres és híres háziasszonyokra összpontosít majd, akik Dubajban élnek – jelentette be Andy Cohen, a valóságshow producere.

Lindsay Lohan neve a napokban merült fel, amikor is a The Talk társműsorvezetője, Jerry O’Connell (aki maga is nagy rajongója az említett műfajnak) megkérdezte Cohent, hogy a színésznő szerepel-e majd a szériában.

Elvégre Dubajban lakik, és remek háziasszony-alapanyag lehetne.

Andy Cohen nem erősítette meg kollégája felvetését, azonban nem is cáfolta.

Hadd mondjak neked valamit. Ez egy nagyon jó ötlet, Jerry!

– fogta rövidre a producer, aki nyomatékosította, hogy a szereplők bejelentése még várat magára, de nagyon izgatottak a személyüket illetően.