Az Index tehetségkutatójának zsűrije ismét a TikTok tengerének fenekére merült, hogy felhozzák a legcsillogóbb gyöngyöket. Még három részen keresztül ismerkedünk a #miatiktokod verseny résztvevőivel, majd a hatodik epizódban kiderül, kiket juttat az elődöntőbe Molnár Nini, Csaby1, Hajós András és Turai Barna.

Mai első versenyzőnk arra építette a stratégiáját, hogy az emberek kíváncsiak azokra, akik szebbek, gazdagabbak és izgalmasabbak náluk, még akkor is, ha sok esetben csak egy fogfehérítő filter áll a háttérben. Rögtön utána jött is a csattanós válasz, alaposan megkapták a magukét a travel influenszerek – a zsűri a Csepel Islandről bejelentkező versenyző lábai előtt hevert,

most először a „zseniális” jelző is elhangzott.

Befutottak a táncolós videók, amelyek végül is a TikTok alfái és omegái, még ha ezekkel ki is lehet kergetni a világból a zsűri tagjait. Aztán jött a gitáros lány, könnyek szöktek a szemekbe, Hajós András is kilóra meg lett véve.

A #miatiktokod műsorát az Index YouTube-csatornáján és a tehetségkutató TikTok-felületén is követheti. Hetente kétszer jövünk, legközelebb csütörtök este találkozhat velünk, a hatodik részben pedig lerántjuk a leplet a továbbjutókról.