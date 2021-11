Azahriah és Joel Corry is csatlakozik a OneRepublic zenekarhoz a Hősök terén

Ahogy korábban megírtuk, a 2021-es MTV EMA gálát az MTV World Stage koncert vezeti fel az show előestéjén, amelynek kiemelt fellépője a OneRepublic lesz. A zenekar a Hősök terén áll színpadra, és ahogy az a szervezők friss közleményéből kiderül, Azahriah és Joel Corry is fellép az eseményen.

Azahriah, Magyarország egyik legizgalmasabb feltörekvő pop előadója, aki pillanatok alatt robbant be slágereivel. Dalai, a Rét, a Mind1 és az El Barto hihetetlen sebességgel száguldottak a slágerlisták élére. A Camouflage című debütáló albuma sikerének is köszönheti, hogy a 2021-es MTV EMA „Legjobb Magyar Előadó” jelöltjei között szerepel és több mint tízezres hazai közönség előtt léphet fel az MTV World Stage-en.

Az MTV „Being Joel Corry” című digitális sorozatának sztárja, a David Guettával és Raye-vel való együttműködéséről is híres DJ és producer, Joel Corry egymás után adja ki a nagyobbnál nagyobb slágereket. Ilyen a 'Lonely' című platina sláger, a MNEK-kel közös 'Head and Heart' című dal vagy a táncmester Jax Jones-szal közös 'Out Out' is, amelyben Charli XCX és az MTV EMA házigazdája, Saweetie is közreműködik. Joel az MTV World Stage színpadán a Mabellel közös új dala, a várva várt „I Wish” megjelenésének csúcsán fog fellépni.

Ez egy valóra vált álom! Annyira büszke vagyok, hogy felléphetek a magyarországi rajongóim előtt ezen a kiemelkedő rendezvényen a Hősök terén. Az MTV World Stage egy nagyon különleges este lesz mindannyiunk számára

– olvasható Azahriah nyilatkozata a szervezők közleményében. Joel Corry is üzent a közelgő esemény kapcsán:

Micsoda hihetetlen helyszín egy show-hoz. Ez egy nagyon látványos este lesz. World Stage Magyarország – bulizzunk egy jót!

Mint ismert, az MTV World Stage egy globális zenei sorozat, amely a világ legmenőbb előadóit mutatja be. Az idei esemény kiemelt fellépője a OneRepublic. A másnapra időzített MTV EMA show-t, amelynek Saweetie lesz a házigazdája, az MTV globális hálózatán keresztül közel 180 országban közvetítik majd a Papp László Sportarénából. A gálán olyan ikonikus előadók lépnek fel, mint Ed Sheeran, az Imagine Dragons J.I.D.-vel, Maluma, Måneskin, Kim Petras, YUNGBLUD, a OneRepublic, girl in red, és Griff.

További előadókra és a díjátadók személyére a későbbiekben derül fény.