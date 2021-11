Gordon Ramsay TikTokon osztja a népet, és mindenki imádja

Gordon Ramsay azon nevek egyike, aki egyszerűen nem tud eltűnni a süllyesztőben. Az 55 éves séf és tévés meglehetősen sok lábon áll, még a TikTokon is aktív, így a titka talán abban rejlik, hogy pontosan tudja, hogyan szóljon a fiatal korosztályhoz.

Ramsay eredetileg futballista szeretett volna lenni, egy lábsérülés miatt azonban inkább a vendéglátás felé kezdett kacsintgatni – jobb döntést pedig nem is hozhatott volna, hiszen mára belőle vált a világ legismertebb, és egyben leghangosabban kiabáló séfje is.

Miután elvégezte a vendéglátóipari iskolát, Marco Pierre White és Albert Roux mellett tanulhatta ki a szakácsszakma rejtelmeit. Különösen érdekelte a francia konyha, ezért három évet ott is eltöltött, ekkor Guy Savoy és Joël Robuchon konyháján tanulta tovább a mesterséget. Londonba való visszatérése után 1993-ban lett a londoni Aubergine étterem konyhafőnöke, ténykedésének pedig meg is lett az eredménye: az étterem három év alatt két Michelin-csillagot is szerzett, 2001-ben pedig érkezett a harmadik csillag is, ezt azonban már Ramsay saját, Chelseaben nyitott étterme kapta – ami egyébként a Gordon Ramsay nevet is viseli.

A skót szakács karrierje alatt több nívós díjat is bezsebelt: egyike az Egyesült királyság azon három séfjnek, akik három Michelin-csillagot birtokolnak éttermeikért, valamint három Catey-díjat is neki ítéltek, ami a legnagyobb vendéglátói elismerés, amit az Egyesült Királyságban meg lehet szerezni. 2006-ban a Caterer és Hotelkeeper magazin a vendéglátóipar legnagyobb hatású személyiségének nevezte, így még Jamie Olivert is megelőzte.

Tévés pályafutását szinte mindenki ismeri. Műsorai között akadt bőven olyan, ahol arcpirító szitokszó-kincstárát mutatta meg a nézőknek, de persze olyan is, ahol vajszívéről tett tanúbizonyságot. Amíg a Pokol konyhája című szériában szinte mindenkinek lekiabálta a haját, az Amerkai mesterszakács gyerekverziójában kenyérre lehetett kenni, miközben a kicsiknek segített a tűzhely mellett.

Ami a tévés szereplést illeti, 2022 januárjával újabb műsorral gyarapszik Ramsay listája. A Next Level Chef című verseny egy háromemeletes színpadon forog majd, mindhárom szinten eltérő körülmények uralkodnak. A tetőn lévő versenyzők csillogó konyhában alkothatnak, míg a pincében kevéssé lesznek előkelőek a lehetőségek. A műsorban igazi séfek, önjelölt szakácsok, büfékocsi-tulajdonosok és influenszerek versengenek egymással, közülük kerül majd ki az ételvilág következő szupersztárja, aki zsebre teheti a 250 ezer dolláros főnyereményt is – írta meg a Deadline.

Ramsay egyébként a fiatal korosztály körében is bebiztosította magát. TikTokos követőtábora 28,6 millió főt számlál. A platformon többnyire főz, és reagál dolgokra, elsősorban olyan receptekre, amitől valószínűleg a nézők nagy részének is borsódzik a háta.

A séf egyébként még az aktuális trendeket is követi, ebben pedig 20 éves lánya, Tilly nyújt neki segítő kezet. Amíg Ramsay saját profilján tökéletesen hozzá a tőle megszokott formát, addig lánya TikTok-ján fellelhető jó pár olyan felvétel, amin a szakács bohó apuka módjára táncikál, cseppnyi szégyenlősséget sem mutatva.

Az ötgyermekes Ramsay egyébként nagyon közel áll a lányához, is neki is volt egy-két szava ahhoz, amikor Tilly-t nemrég pufók kis izének nevezte a Leading Britain's Conversation műsorvezetője, Steve Allen – írta meg az Insider.

A férfi egyébként azt sem mulasztotta el megjegyezni, hogy az alig 20 éves lány valószínűleg apja főztje miatt néz ki úgy, ahogy. Mindezt abból az apropóból jegyezte meg, hogy Gordon Ramsay lánya is versenyzőként lép színpadra a Strictly Come Dancing című táncolós műsor új évadában. Tilly egyébként nem hagyta magát, és közösségi oldalán jelezte, hogy

nem tolerálja azokat az embereket, akik szerint rendben van mások testét és kinézetét kommentálni a nagy nyilvánosság előtt.

Amíg Tilly Ramsayt (aki nem mellesleg szintén ma ünnepli születésnapját, akárcsak az édesapja) elárasztották kedves kommentekkel, Allen nem tette zsebre, amit kapott.

Az isten szerelmére, 19 éves, de majd szétpukkad a feneke a melótól, miközben Zoomon keresztül egyetemre is jár. Én is olyasvalaki vagyok, aki egész életében a súlyával küzdött. A nap 24 órájában étellel vagyunk körülvéve, ha nem edzenénk, legalább 160 kilót nyomnánk. Minden elismerésem neki és büszke vagyok rá, amiért kiállt magáért

– mondta a séf.

Gordon Ramsay egyébként remek formában van. Legkisebb gyermeke, Oscar születése után eldöntötte, hogy életmódot vált, aminek hála több mint húsz kilót fogyott. A séf legutóbbi interjújában elárulta, hogy minden nap szakít időt a testmozgásra, emellett csökkentette a tejfogyasztását, de több lazacot eszik, ami remek ásványianyag és vitaminforrás. Hozzátette, hogy valószínűleg az apaság is segít neki formában maradni, hiszen nincs olyan nap, amikor ne pörögne teljes erőbedobással.