Micsoda srác ez a lány! De vajon gondnokság alatt van-e még?

A 35 éves Amanda Bynes már több mint egy éve eltűnt a közösségi médiából, és bár az a hír járta, hogy továbbra is édesanyja kezében (akinek szintén Lynn a neve!) van a sorsa, ügyvédje határozottan elutasítja az említett információt.

November 12-én derülhet ki, hogy Britney Spears gondnokság alatt töltött évei végleg véget érthetnek-e. Apját ugyan már menesztették a pozícióból, a történetnek még mindig nincs vége.

Néhány napja nagy port kavart az énekesnő azóta már törölt Instagram-bejegyzése, melyben az anyját vádolta meg azzal, hogy valójában az ő ötlete volt, hogy a lányát gondnokság alá helyezzék.

Bár Britney hamar visszavonta az írást, a másolatok vírusként terjedtek szét a neten, így természetesen az édesanyjához, Lynne Spearshez is eljutottak. Az énekesnő anyja konkrétan nem reagált lánya állítására, azonban ügyvédjeivel karöltve benyújtott egy kérelmet a Los Angeles-i bíróságra: szeretné, ha lánya gondnoksági hagyatékából fizetnék ki azt a 600 ezer dolláros összeget, amiből Lynne összerántott egy megfelelő jogi képviseletet, akinek hála végül a lánya megszabadulhatott zsarnokoskodó apjától.

Britney anyja egyébként azzal indokolta a saját ügyvédjeinek bevonását, mert a bíróság nem engedte, hogy a lánya saját jogi képviselőt válasszon – egy ideig. A kérvényt az Insider szerint december nyolcadikán tárgyalják.

De mi a helyzet a #freebritney mozgalom új célpontjával? A szeptemberi győzelem után a tüntető tömeg vezetője elmondta, hogy nagyon szeretnék, ha Amanda Bynes, a Micsoda srác ez a lány színésznője is a saját ura lehetne.

Amandáról utoljára nyár közepén írtunk. A 35 éves színésznő akkor szellemként keringett az interneten, sokan találgatták, mi lehet vele. Ő azonban hosszú ideje nem hallatott magáról, csupán egy rapzene jelent meg a Youtube-oldalán. Instagramja azóta is csendes, egyik pillanatról a másikra megritkultak a posztok, és több mint egy éve nem frissült a platform.

A fiatal színésznő karrierje 2013-ban fuccsolt be. Amanda váratlan ámokfutásba kezdett, melynek részeként hotelszobában rombolt, és a kutyáját is felgyújtotta, majd egy italbolt személyzeti részében oltotta el a rémült állatot. Ugyanebben az évben szülei gyámsága alá helyezték, ami látszólag nem nagyon tetszett neki.

Elhintette ugyanis, hogy megölné az apját, eltörné az anyja csuklóját, és a szülői házat is felgyújtaná. Később azt mondta, csak viccelt, de az ijesztő kinyilatkoztatások itt nem értek véget. Amanda szexuális erőszakkal vádolta meg az apját, majd azzal védekezett, az apja chipet ültetett azt agyába, ettől zavarodott meg.

A színésznő továbbá azt is bejelentette, hogy gyermeket vár vőlegényétől, Paul Michaeltől, akivel a rehabon ismerkedett meg. Az ultrahangfotók azonban eltűntek közösségi oldalaikról, és Amanda jogi képviselője azt mondta, ügyfele nem vár gyermeket.

Amandáról október környékén kezdtek el friss lesifotók terjedni. Ezeken Paul Michael oldalán volt látható, Los Angelesben sétálgatott. A napokban ismét az említett térségben kapták lencsevégre, amint kávéval a kezében igyekezett egy barátjához. A színésznő tehát él, az viszont nem biztos, hogy virul is. Gondnokságát illetően utoljára szeptember közepén érkezett infó. Akkor úgy hírlett, 2023-ig meghosszabbítják a gyámságot, ezt azonban az ügyvédje határozottan tagadta.

Nem hosszabbítják meg a gyámságot 2023 márciusáig. Nem is lenne értelme. Nemrég benyújtottak egy állapotjelentést Amanda egészségi állapotáról és jólétéről, amelyet a bíróság jóváhagyott. Rendelet szerint a következő helyzetjelentés két év múlva esedékes. A gondnokság megszűnik, amikor az Amanda számára már nem megfelelő

– nyilatkozta a People-nek David Esquibias.

Az ügyvéd egyébként áprilisban arról számolt be a lapnak, hogy ügyfele jól van, a tengerparton él, és sokat meditál.

Az elmondottak fényében meglehet, hogy Amanda Bynes valóban komoly lelki fejlődésen ment keresztül. Mint ismert, diplomát szerzett egy divatiskolában, és állítólag folytatta is a tanulmányait, különös figyelmet fordítva az illatszerek irányába. Úgy fest továbbá, hogy vőlegényével is visszataláltak egymáshoz, még ha azt nem is lehet tudni, hogy mi történt köztük akkor, mikor a babavárás bejelentése után rövid időre külön váltak.

