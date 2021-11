Járai Máté: Milliomossá tettük Berkiéket valamivel, amire azt mondtuk, felháborító

Berki Krisztiánék élőzése is porondon volt az IstenEst legfrissebb epizódjában. A témáról Fluor Tomival, Schumacher Vandával és Járai Mátéval beszélgetett a műsorvezető.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Berki Mazsi szülését élőben lehetett követni a neten. A vajúdást még ingyen, a kislány világra jövetelét azonban már csak pénzért, egészen pontosan 1490 forintért nézhették az érdeklődők. Bár ez a dolog igencsak megosztotta a népet, a hírek szerint érdeklődésből nem volt hiány: a házaspár több milliót kereshetett a közvetítéssel.

Miután ilyesmire hazánkban még nem volt példa, kiemelt figyelem övezte magát a tényt, hogy valaki betekintést enged az életének egy ilyen intim pillanatába. Az IstenEst legfrissebb epizódjában is foglalkoztak ezzel, a műsorvezető Fluor Tomival, Járai Mátéval és Schumacher Vandával véleményezte a történteket.

„Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy ízléstelen, felháborító – nekem legalábbis az. Én ott voltam ugye két szülésnél. Ennél intimebb pillanat szerintem nem létezik egy ember vagy egy pár életében. Annyira bensőséges, annyira kiszolgáltatott egy nő számára. És tele van veszéllyel. El nem tudnám képzelni egyébként, hogy mi ezt élőben közvetítsük. De ott van a másik oldal. Hallottam, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ó, de hát rohadt sok pénzt keresett például vele, ami igaz” – mondta Istenes Bence.

Egészen 43 millió a legalsó határ és 300 a teteje. Tehát 43 milliót biztosan

– tette hozzá Járai Máté.

Én nem néztem bele, mert nem szerettem volna ezt látni. Szerintem semmi jogom nem lett volna látni, sem 1500-ért, sem ingyen, sehogy

– vette át a szót Fluor Tomi, hozzátéve: már a hetvenes években is született olyan könyv, amely nagyjából megjósolta, hogy a világ erre fog tartani, azaz hogy minden egyre gyorsabb lesz és mindent látni akarunk majd. A pornófilmeket hozta fel példának, ahol szintén a kukucskálás a lényeg. Ám szerinte ezek is változtak abból a szempontból, hogy a korábbiakhoz képest most már azonnal belecsapnak a dolgok közepébe, mert egyre durvább ingerek kellenek.

Azt gondolom, ha nem lenne erre igény, akkor nem közvetítették volna. Én nem tudom azt mondani, hogy mondjuk azért, mert valakinek ez erkölcsileg belefér, vagy mondjuk valaki szerint, mint ahogy te mondtad, annyira ízléstelen – ezt megcsinálja, miért ne csinálná meg? Ha azt mondja, neki belefér, akkor mi vagyunk a hülyék, mi vagyunk azok, akik előfizetünk rá, mi vagyunk, akik nézzük

– összegezte némi kitérő után a gondolatait. Istenes ezt követően kiemelte, ő elsősorban Mazsit sajnálta, akit önkívületi állapotban láthattak a nézők. Pontosan úgy, ahogy Fluor Tomi mondta, azt érezte, hogy ez az egész nem tartozik rá. Abban viszont igazából mindnyájan egyetértettek, hogy Berki Krisztiánnak igen jó az üzleti érzéke, hiszen nem kevés pénzt kaszált az élő közvetítéssel. Mindez pedig mást is igazol.

A Berki egy zseni, egy olyan piaci rést tömött be ezzel, és alsó hangon 43 millió forintot keresett. Ha erre nem lett volna igény, és mindenki azt mondta volna, ne haragudjatok, ez ízléstelen, miért nézném a te feleséged szülését, a gyereked világra jövetelét, akkor ez nem született volna meg

– hangsúlyozta Járai Máté, aki leginkább arra lenne kíváncsi, hogy akik előfizettek, miért akartak ott lenni Berki Krisztián kislányának születésénél, és mi volt az az élmény, amit kaptak. „Az, hogy a Berki miért csinálta, hát minimum 40, maximum 300 millióért. Most az más kérdés, hogy mi ezt nem tennénk meg” – folytatta a színész, hozzátéve:

azt megtehetnénk, hogy a Berki Krisztiánnak többet esze ágában ne legyen ilyet csinálni, mert senki nem nézi. De ehhez képest milliomossá tettük őket egy olyan dologgal, amire azt mondtuk, hogy felháborító.

Járai egyébként azt gondolja, ameddig igény van rá, addig nem is ítélhetjük el a történteket. Ha valaki rákattint és fizet érte, akkor szerinte egyértelműen létjogosultsága van ennek az élőzésnek.

A beszélgetést itt nézheti vissza.