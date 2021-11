Alec Baldwin lánya szerint Travis Scottot pont úgy támadják, mint az apját

Travis Scott múltheti koncertjén nyolcan haltak meg, és legalább háromszázan sérültek meg. Több mint 30 per indult ellene, a rapper azonban állítja, nem ismerte a helyzet súlyosságát. Alec Baldwin lánya hosszas sorokban dorgálta azokat, akik Scottot hibáztatják, később azonban rájött, hogy az állításai nem feltétlenül helytállóak.

Alec Baldwin 26 éves lányáról tudott, hogy nem rest beleállni egy témába, ha nem tetszik neki. Nem fogta vissza magát akkor sem, amikor egy tévés nemrég becsmérlő szavakkal illette az édesapját, a minap viszont kissé összekeverte a szezont a fazonnal.

A modell úgy ítélte meg, hogy Travis Scott astroworldös fellépésének utóhullámai ahhoz hasonlítanak, ahogy Alec Baldwint is támadták azután, hogy a Rust című film forgatásán véletlenül lelőtt két embert, amikor a fegyverben nem szabadott volna éles lőszernek lennie.

Ireland Baldwin szokásához hűen Instagram-történetében intézett hosszú sorokat követőihez. Ezekben arról írt, hogy végre el kellene felejteni az eltörléskultúrát, és ítélkezés helyett utána kellene nézni azoknak a dolgoknak, amelyeket nem értünk – ahelyett, hogy Twitteres és Tiktokon felvételekre alapozunk.

Először profik voltatok fegyverkezelésben és kaszkadőr-koordinációban, amikor az apámat érintő szörnyű tragédiáról volt szó... és most Travis Scottot demonizáljátok, mert megengedte, hogy emberek haljanak meg az előadásán

– írta a modell, aki egyébként mélységesen sajnálja az áldozatokat és a hozzátartozóikat, így nem is érti, miért mutogat mindenki a rapperre, aki a színpadon állva nyilvánvalóan nem láthatott és nem is hallhatott semmit.

Alec Baldwin lánya egyre jobban belelovalta magát a témába, még végül maga végezte el azt a bizonyos kutatást, amit az általa ítélkezőnek nevezett közönségnek kellette volna. Valószínűleg azt az 2015-ös felvételt találta meg, amelyen Travis Scott leköpi egy rajongóját, miközben arra biztatja a jelenlévőket, hogy verjék meg az illetőt, amiért megragadta a cipőjét, amikor a közönségbe ugrott.

Dühöt szít, ez nem kérdés. De nem dőlök be ennek a kicsavart eltörléskultúrás baromságnak, ami olyan emberektől jön, akiknek fogalmuk sincs a dolgok működésérétől

– írta Ireland, aki később törölte is korábbi állításait, és azzal zárta a sorait, hogy lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a vádaskodástól, hiszen sosem egy ember hibás, és reméli, hogy a szóban forgó tragédia nem ismétlődik meg.

A rapper ellen egyébként a történtek hatása legalább 36 pert nyújtottak be. Jogi képviselete és a houstoni szervek eközben ujjal mutogatnak egymásra. Travis Scott csapata szerint az előadó semmiről sem tudott, nem látta és nem hallotta a riasztó eseményeket, és nem is volt lehetősége lefújni a koncertet. Houston rendőrfőnöke ezzel szemben azt mondja, hogy a helyi szerveknek nem volt hatásköre közbelépni, így a felelősség a rapperre hárul. A nyomozás még tart, így annak befejezése előtt nem valószínű, hogy bárki is magára vállalná a bűnbak szerepét.