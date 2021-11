Híres párok, akikről már elfeledkeztünk

Október közepén bebizonyosodott, hogy a Blink-182 dobosa komolyan gondolja a dolgot a legidősebb Kardashian-nővérrel. Miután hónapokon át mindenkivel ismertették, hogy szexuálisan túlfűtött kapcsolatuk csodálatos és őszinte, végül gyűrű került Kourtney ujjára.

Alig két hét telt el, és Kim Kardashian is új, fiatal férfi mellett kezdett tündökölni. Történetesen a 27 éves Pete Davidsonnal vidámparkozott, és készült róluk egy olyan fotó is, amin kéz a kézben élvezik a hullámvasút okozta adrenalint. Egyesek szerint mindez csak azért kellett, mert a celebritás úgy érezte, nővére elhappolja előle a figyelmet.

Kim barátai egyébként nincsenek oda az új hódolóért. Perez Hilton informátora azt mondja, a humorista meglehetősen erőszakosan fejezi ki, hogy vonzónak találja a leghíresebb Kardashiant, ő azonban élvezi a figyelmet. Hogy románcuk végül a feledés homályába merül-e, korai lenne megmondani, de nem ők lennének az első híres pár, akik felbukkantak, aztán hirtelen eltűntek, és mindenki megfeledkezett arról, hogy valaha közük volt egymáshoz.

Cher és Tom Cruise

Tom Cruise a '80-as évek vége felé szerzett magának hírnevet, míg Cher ekkor már jó ideje világsztárnak számított. A páros (akik között egyébként 16 év van) állítólag 1985-ben találkozott először Madonna és Sean Penn esküvőjén, és egy rövid időre össze is gabalyodtak. Az énekesnő korábban azt mondta James Cordennek, hogy Tom egyike az öt legjobb szeretőjének, Oprah Winfreynél pedig úgy emlékezett vissza a románcra, mint valami igazán különlegesre, ám a kiteljesedés nem jöhetett el, mert a felek sűrű teendőik miatt nem tudták összeegyeztetni a kapcsolatot a munkáikkal – írta meg a Smooth Radio.

Alanis Morisette és Ryan Reynolds

Hollywood egykori kedvenc szerelmespárjáról már szinte mindenki elfeledkezett. A színész és Blake Lively ikonikus párként tündökölnek, akiknek csodájára jár a világ, és nem csak azért, mert rendszeresen oltogatják egymást a közösségi oldalaikon. Reynolds azonban a 2000-es években még úgy gondolta, Alanis Morisette énekesnőt fogja feleségül venni.

Úgy hírlik, Drew Barrymore születésnapi partiján kerültek közel egymáshoz 2002-ben, amikor a színész maga is berobbant Hollywoodba. Két évvel később már jegyben jártak, majd 2007-ben váratlanul szakítottak. Reynolds csendes maradt a szakítást illetően, az énekesnő azonban azt vallotta, az említett időszak egyszerre volt csodálatos és pokoli, ugyanis kapcsolatfüggőként írta le, így szerinte a szokottnál is jobban megviselte, hogy különváltak a színésszel. Minderre azonban jó oka volt, ugyanis már fizikailag is érezte, hogy képtelen tovább maradni a kapcsolatban. Végül nem is maradt facér sokáig, és 2010-ben hozzáment Souleye rapperhez, akitől három gyermeke született.

Jenna Dewan és Justin Timberlake

Justin Timberlake és Britney Spears kapcsolata annak idején a magazinok kedvenc csámcsognivalója volt, előbb utóbb azonban minden jónak vége szakad, így ez a románc is kifújt. 2002-ben, a szakításuk után az a hír járta, hogy az énekes az egyik háttértáncosával, Jenna Dewannal kezdett járni. Mint kiderült, a pletyka nem is volt alaptalan, sőt. 2017-ben maga Jenna erősítette meg, hogy ő és Justin Timberlake együtt jártak egy rövid ideig.

Olyanok voltunk, mint a barátok... akik randiztak

– magyarázta a táncosnő Andy Cohen műsorában. Azt viszont tagadta, hogy ő lett volna az énekes búfelejtője a Britneyvel való szakítása után.

Renée Zellweger és Bradley Cooper

A Bridget Jones színésznője és a Másnaposok színésze 2009 és 2011 között alkottak egy párt. Egy év együtt járás után összeköltöztek, és még azt is pletykálták, hogy házasságot terveznek. Ők ketten egyébként a Védtelen gyermek című thriller forgatásán dolgoztak együtt, nyilatkozataik szerint pedig igencsak megkedvelték egymást.

Nem tudok eleget mondani róla. Csak imádom. Imádtam munkába is jönni, vele együtt játszani. Olyan sokat tudok tanulni tőle

– mondta annak idején Cooper, és Zellweger véleménye sem volt különb.

Hogy a szakításhoz végül mi vezetett, a mai napig nem tudni. A Glamour szerint meglehet, hogy a színésznő már családra és gyerekekre vágyott, míg Cooper élvezte az A-listás hírességek életét, és nem állt készen a megállapodásra.

Christina Applegate és Brad Pitt

A jelek szerint bizony Brad Pitt sem dobogtatta meg egyforma mértékben a női szíveket. A fiatal színész ugyanis 1989-ben együtt érkezett az MTV VMA díjátadójára, a színésznő azonban egy másik férfival lépett le a buliról. Bár Applegate sosem volt hajlandó elárulni, hogy ki volt a titokzatos úr, sokak szerint egy Sebastian Bach nevű metáláénekes volt az, aki lecsapta őt Brad Pitt kezéről – legalábbis egy este erejéig, a színésznő ugyanis pironkodva elárulta Andy Cohen műsorában, hogy később már nem randizott az illetővel, és bár Brad Pittel még találkozott, már nem randipartnerekként tekintettek egymásra.

(Borítókép: Christina Applegate és Brad Pitt 1989-ben. Fotó: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images Hungary)