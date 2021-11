Rebel Wilson több mint 36 kilót fogyott, elárulta, hogyan sikerül tartania a súlyát

A 41 éves énekesnő négy apró szokást iktatott be az életvitelébe, és mindenki másnak is azt tanácsolja, hogy ne féljen kísérletezni, és ne takarózzon kifogásokkal, ha az egészségéről van szó.

Adele mellett Rebel Wilson is igen látványos eredményt tudhat maga mögött fogyás terén. A 41 éves színésznő több mint 36 kilótól szabadult meg, azóta pedig teljesen átfordult az élete. Mint mondja, az utóbbi időben nem töri magát különösebben, mégis sikerült újabb felesleget lefaragnia. Elárulta, mi a titka – írta meg Perez Hilton.

Séta, séta, séta

Rebel mindössze négy szokásán változtatott, ami jelek szerint meg is hozta a kívánt eredményt. Elsőként kedvenc mozgásformáját, a sétát emelte ki, mint a titok nyitját. Elmondása szerint sokan azt hiszik, hogy meg kell erőltetniük magukat, ha fogyni szeretnének, valójában azonban úgy véli, csupán az a fontos, hogy a test mozgásban legyen, és folyamatosan vért pumpáljon. Sétáit zene vagy podcast-hallgatással teszi izgalmassá, így nem fél attól, hogy egyszer csak beleun a környéken császkálásba.

Egy kis kényeztetés? Jöhet!

Nem szabad elfeledkezni az énidőről sem. A színésznő maga is aggódott, hogy a munkába való visszatéréssel a régi rossz szokások is visszatérnek az életébe, megkezdődik a stresszevés és az édességnassolás. Mindezt azonban ügyesen sikerült kizárnia azzal, hogy egészséges nassolnivalókat iktatott be az étrendjébe, emellett pedig rendszeresen időt fordít arra, hogy masszázzsal és arckezelésekkel kényeztesse magát.

Elő a vitaminokkal!

Amikor forgatok, délután három körül beveszem a vitaminjaimat. Olyan, mint valami jutalom, annyira finomak. Nem cukorka, de gumicukorhoz hasonlítanak, amiket régen is ettem, csak ezekben tényleg olyan dolgok vannak, amik hasznosak számomra

– mondta Rebel, aki nem mellesleg márkanagykövete is egy gumivitaminokat árusító cégnek. A reklámot nem számítva azonban nem kérdés, hogy a vitaminok nagyban hozzájárulhatnak az egészségünkhöz, csak azzal kell tisztában lennünk, mire is van szükségünk pontosan.

Az alvás sem mellékes

A kialvatlanság rengeteg veszélyt rejt magában. Nem csak teljesíteni nehezebb, de a reakcióidő is lassabb, ami jócskán megnöveli a balesetek esélyeit. A színésznő ma már nem ad alább nyolc óránál, ha alvásról van szó. Bármennyire is sűrű a napja, mindig odafigyel arra, hogy időben kerüljön ágyba. Ezt hírességként nehéz kilogisztikáznia, végső soron azonban nagyon megéri a befektetett energia.

Rebel Wilson egyébként másokat is arra buzdít, hogy kövessék a példáját. Mint mondja, nem számít a kor vagy a családi állapot, az egészségnek mindig elől kell szerepelnie a fontossági listán, ehhez azonban akarni és tenni is kell.

Vannak, akik azt mondják: „öreg vagyok, nem kell, hogy jól nézzek ki ”, vagy „házas vagyok”, vagy bármi más. És úgy gondolom, hogy a járvány arra tanított mindannyiunkat, hogy az egészség nagyon fontos. Az egészséged a te világod. Nem számít, mennyi pénzed van, ha egészségtelenül élsz, nem tudsz örülni semminek, de ha egészséges vagy, teljes életet élhetsz

– mondta a színésznő, aki szerint érdemes kísérletezgetni, amíg meg nem találjuk azt az életvitelt, ami mellett a legjobban érezzük magunkat.

(Borítókép: Rebel Wilson. Fotó: Stefanie Keenan / Getty Images)