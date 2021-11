Gabriela Spanic senkit nem kímél, nagyon kemény lesz

Egység, vidámság, érzések – többek között ezeket is fogja nézni a szombat esti produkciókban a Dancing with the Stars új zsűrije, Gabriela Spanic. A venezuelai színésznő tavaly még versenyzőként lépett színpadra Andrei Mangra oldalán, akkor második helyezést értek el. A táncos idén már Tóth Andi párjaként vesz részt a megmérettetésben.

Fotó: TV2

- Színésznőként számomra a legfontosabb az, hogy a színpadon mennyire magabiztos valaki, mi az, amit sugároz magából - nyilatkozta a színésznő a Mokka péntek reggeli adásában, aki azt is figyelni fogja mennyire élvezik a versenyzők azt, amit csinálnak.

Szerinte ugyanis fontos, hogy a vidámság és az egység mellett a produkciótól libabőrös legyen a közönség.

A műsor másik vendége, Ördög Nóra szerint Spanic a legjobbkor érkezett a műsorba, hisz a a mezőny nagyon erős már az első adásoktól kezdve és egyre nehezebb számukra a versenyzők értékelése is.