Körbefutotta Budapestet a OneRepublic énekese a koncertje előtt

Az elmúlt hetekben folyamatosan csepegtették az infókat a szervezők az MTV EMA kapcsán, amit november 14-én a Papp László Budapest Sportarénában tartanak. Nem sokkal azután, hogy néhány fellépőt meghirdettek, illetve kiderült, hogy ki lesz a gála házigazdája, az MTV World Stage kiemelt fellépőjeként bejelentették a OneRepublic zenekart. A banda tehát hat hónappal azelőtt, hogy a 2022-es turnéjával Magyarországra érkezne, a Hősök terén koncertezik november 13-án.

Az amerikai pop rock zenekar az utóbbi évek egyik legnépszerűbb csapatának számít, a frontembert, Ryan Teddert pedig hatalmas elismerés övezi a szakmában. A három Grammy-díjjal kitüntetett dalszerző, énekes, producer a karrierje során nem csak a OneRepublic tagjaként ért el sikereket, hanem más előadóknak is írt olyan nótákat, amelyek letarolták a slágerlistákat. Dolgozott többek közt Beyoncéval, Lady Gagával, Jennifer Lopezzel, Ed Sheerannal és Adele-lel is, nem túlzás tehát kijelenteni, hogy valóban megtiszteltetésnek számít, ha valakinek igent mond az együttműködésre. A dalszerzés mellett több hangszeren is játszó zenészt, aki a napokban érkezett meg Budapestre, Zoomon keresztül faggathatták az újságírók pénteken – a magyar sajtót az RTL Klub és az Index képviselte. A beszélgetés során Ryan Tedder a közelgő fellépése mellett a zenei terveiről és a jövő évi turnéjukról is mesélt.

Az első kérdés rögtön a zenekar aktuális fellépése kapcsán érkezett. Kiderült, mire számíthatnak azok a rajongók, akik szombat este kilátogatnak a Hősök terére, és az énekes azt is elmagyarázta, hogyan állították össze a setlistet.

Amikor koncertezünk, különösen akkor, ha olyan helyen lépünk fel, ahol már egy ideje nem jártunk, nem jellemző ránk, hogy azzal jönnénk, héj, van öt új dalunk, amit még senki sem hallott. A lejátszásokat és a letöltéseket alapul véve felméréseket végzünk, hogy lássuk, mely dalokat kedvelik leginkább a régióban. Próbáljuk az adott közönséget megcélozni a setlisttel, azokra a dalokra alapozva, amelyekre a legtöbb reakció érkezett. Szóval egy magyar setlisttel készülünk, rengeteg slágerrel és egy-két új számmal, mint a Run, vagy a Rescue me. Pokolian jó hangulat lesz, nagyon sok energiával.

Az MTV EMA mindig is az inkluzivitásról szólt, idén viszont annak fényében, hogy Magyarországon nyáron elfogadták a melegellenessé tett pedofiltörvényt, ennek még nagyobb lesz a jelentősége. Hogy a OneRepublic tagjai mindezt hogyan csempészik majd bele az előadásukba, arról Ryan Tedder elég egyértelmű választ adott.

Az énekes elmondta, ő annak idején egy keresztény, bezárkózó, vallásos közegből érkezett, ami minden volt, csak nem befogadó. Éveket töltött rasszista emberek között, ám a szíve mélyén mindig is érezte, hogy ez egyáltalán nincs rendben így – gimnazista korában például a kosárlabdacsapatából is emiatt lépett ki. Élete egy részében tehát pont egy inkluzivitással ellentmondó közeg vette körül, amit elmondása szerint egyáltalán nem tudott tolerálni.

A mi zenénk az inkluzivitásról szól, hogy szeressük magunkat és mutassuk ki a szeretetünket mások iránt. Az élet túl rövid. Azzal tölteni az időnket, hogy bárkit gyűlőljünk, csak mert valamiben különbözik, teljesen abszurd számomra. Törődj a magad dolgával, éld az életed, szeresd a másikat úgy, ahogy akarod – ez a OneRepublic üzenete.

A koncertezésre visszatérve Tedder elárulta, mivel foglalatoskodnak a bandatagok közvetlenül a fellépések előtt. Ha bárki azt gondolta volna, hogy őrületes partit csapnak a backstage-ben, az most csalódni fog – a zenészek ugyanis a nyüzsgésnél sokkal jobban szeretik ilyenkor a nyugalmat. Az énekes elmondása szerint mindenkinek megvan a saját szokása – Zach Filkins például könyvet olvas, és utálja, ha ilyenkor a többiek a szobában vannak. Sokszor hallgat zenét is, vagy néz valamit fülhallgatóval, hogy minden mást kizárjon. Hogy Ryan mivel foglalatoskodik? Nos, számára a mozgás az, ami kikapcsolja.

Kicsit izzadt vagyok, mert épp most futottam körbe Budapestet. Nagy futó vagyok, így tudom kiüríteni a fejem

– magyarázta az énekes, aki csaknem nyolc kilométert kocog a koncertek előtt, ami szerinte a tüdejének és a hangjának is jót tesz.

Mindenki mást csinál. Az egyetlen rituálénk, hogy ilyenkor mindnyájan szeretjük a nyugalmat. Nem szeretem, ha a backstage-ben, vagy a pihenőszobában emberek vannak. Jobb, ha az ajtó csukva, illetve zárva van. Egyébként sem tartózkodom szívesen a helyszínen egészen addig a pillanatig, amíg színpadra megyünk, mert elkezdek nyomást érezni és stresszelni, ami fejben hat rám. Inkább távol vagyok, és csak két perccel a kezdés előtt jelenek meg.

Az új albumuk, illetve a zenéjük kapcsán Ryan Tedder korábban elmondta, hogy a Human című lemezükkel elkezdődött a banda történetének második fejezete. Az Index kérdésére most elmagyarázta, mit is jelent ez pontosan, mire számíthatnak a zenekartól a jövőben a rajongók.

Azzal kezdte, hogy a napokban megjelent Sunshine című dalukban, ami egyébként egy filmben is szerepel, már felfedezhető, hogy a hangzás némiképp megváltozott. Bár az olyan tipikusan OneRepublic-daloknak számító szerzeményeket, mint a Run a Rescue me, vagy a Someday, ő is jónak találja, de 15 év után eljutott arra a pontra, hogy szeretne egy kicsit kísérletezni a hangzással és némi rizikót vállalni a zenében.

Továbbra is szeretnénk olyan dalokat írni, amelyekhez a világ kapcsolódni tud. Amikor egy számot százmilliók és milliárdok hallgatnak, mint a Rescue me vagy a Run című dalokat, az azt mutatja, hogy szeretik a zenénket, akár az iskolában, munkába menet, táncolás közben, vagy épp egy esküvőn hallgatják. A kezdetektől arra törekedtünk, hogy olyan számokat írjunk, amelyek az emberek életének főcímdalai lesznek, amiket aztán életük fontos eseményeihez kötnek, legyen az az első csók vagy épp egy válás – ezek a zenék hatással vannak az emberek életére. Zenészként, illetve művészként készen állok arra, hogy egy kicsit megváltoztassam a hangzásunkat, figyelve rá, hogy az emberek ezt hagyják-e nekünk és milyen messzire mehetünk ebben.

– magyarázta az énekes a példaként már említett Sunshine című dalt felhozva ismét, amelyben rappelést is vállalt. Ezt a részt, amit egyébként a dal közepén lehet hallani, Tedder az Outkasthoz hasonlította, azt mondta, úgy próbálta megcsinálni, hogy közben arra gondolt, vajon André 3000 hogyan csinálná. Hozzátette: zeneileg sokkal kísérletezőbbszeretne lenni a következő OneRepublic albumon, amelyen akár a The Beach Boys, a The Mammas and The Pappas és persze az Outkast hatásai is felfedezhetők lesznek. Úgy fogalmazott, hogy szerinte több szórakoztató behatás inspirálja majd a dalokat, amit egyfajta utazásnak fognak fel, mert itt az ideje, hogy egy kicsit változzon a hangzás.

A szombati koncertre visszatérve az RTL Klub riportere arra volt kíváncsi, vajon volt-e ideje az énekesnek a Hősök terén körülnéznie, ahol korábban már számtalan világsztár megfordult.

Voltam már néhányszor a Hősök terén, káprázatos az a hely. Tegnap a Szent István Bazilikát is meglátogattam, ami szintén gyönyörű, és csak a hatodik legnagyobb bazilika Magyarországon – mindenképp látnom kell a legnagyobbat is. Minden várost szeretek, ahol zenekarral járunk. Azt gondolom, a OneRepublic egy különleges banda, mert akikkel dolgoztam és ismerjük egymást, azoknak a 99 százaléka, ha turnén van – függetlenül attól, melyik városban jár –, a hotelben tartózkodik. Talán ha egyszer előfordul, hogy elmennek megnézni valamit

– magyarázta Tedder, hozzátéve: amikor legutóbb a magyar fővárosban járt, egy egész napot azzal töltött azzal, hogy a város pesti oldalán sétáljon, és hétszer vagy nyolcszor körbe is futotta Budapestet. Úgy tűnik, ezúttal is ehhez tartja magát: mióta megérkeztek, már szakítottak időt rá, hogy elvegyüljenek a pesti forgatagban.

Előző este egy igazán klassz romkocsmában jártunk, ami tíz percre van a hoteltől. Nagyon vad volt, soha nem láttam még ilyet azelőtt. A romkocsmák elképesztőek Magyarországon, illetve Budapesten. Bárhol járunk, próbálunk elmerülni a kultúrában, amennyire csak lehet. Legyen az a dél-afrikai Fokváros, Tel Aviv, Párizs vagy Sao Paulo, meg tudom mondani, mely éttermek vagy kávézók ott a legjobbak

– mondta az énekes, amin egyáltalán nem kell csodálkozni, Ryan Tedder számára ugyanis vannak olyan dolgok, amiket szeret megtenni, ha külföldön jár.

Kedvelem a turistás dolgokat, de imádom a katedrálisokat is, hiszen Amerikában ilyenből talán csak kettő van nekünk. Szívesen látogatok templomokat, gyönyörűek helyek, de szeretem megkóstolni a helyi, magyar ételeket is, már most tudom, hogy holnap egy különleges magyar étterembe megyünk vacsorázni, ahol kizárólag magyar fogásokat szolgálnak fel. Szívesen iszogatok a helyi sört is. Szóval, szeretjük Budapestet, azt gondolom, ez a világ egyik legszebb városa

– tette hozzá Tedder, aki a zenekarával jövő héten Bécsbe utazik, ahol hasonló dolgokat csinál majd. Listát vezet arról, milyen helyeket szeret a különböző városokban, egy kérdésre válaszolva pedig azt is elárulta, van-e olyan dolog, ami nélkül nem indulna el.

Szeretem, ha több AirPods van nálam. Folyamatosan zenét hallgatok, telefonálok vagy FaceTime-ozok, és állandóan elhagyom őket. Kiesnek a zsebemből. Minden turné előtt vennem kell egy extra szettet. Szóval utazáskor az egyetlen dolog, ami stresszel, ha nincs nálam AirPods vagy töltő. Zoknit, alsóneműt, minden mást tudsz venni, de járhatsz olyan helyen, ahol nincs Apple üzlet.

Amellett, hogy a OneRepublic szombaton a Hősök terén lép fel, Ryan Tedder részt vesz az MTV EMA gáláján is, ahol ő jelenti be a legjobb dalt. Hogy vannak-e a jelöltek között közeli ismerősei, akik szerinte elismerést kaphatnak, arra annyit mondott: Ed Sheeran például a barátja, illetve Lil Nas X legfrissebb dalában is producerkedett, akivel egyébként most is egy új számon dolgozik. Hozzátette: ő mindig az esélytelenebbeknek szurkol, és úgy érzi, Lil Nas X is ilyen. Emlékeztetett rá, hogy az Old Town Road című dal megjelenése után mindenki kételkedett benne, azt mondták, csak egy egyslágeres előadó, holott ő már a találkozásuk első pillanatától tudta, hogy ez a srác teljesen más. Az inkluzivitásra visszatérve Tedder úgy gondolja, Lil Nas X tényleg tudja, hogyan kell azt a bizonyos gombot megnyomni az embereknél, akkor is, ha ezzel sokkolja a közönséget. Az LMBTQ közösséggel kapcsolatos témákban az elmúlt 20 év egyik legfontosabb alakjának tartja, olyasvalakinek, aki nem hagyja, hogy szemet hunyjanak a problémák felett. De kulturálisan is nagyon fontos előadó, akit maximálisan támogat és reméli, hogy nyer.

Ne felejtsük el, hogy a OneRepublic 2022-es turnéja Budapestet is érinti. A zenekar május 13-án a Papp László Budapest Arénában koncertezik, amiről túl sok részletet egyelőre maga az énekes sem tudott megosztani, ám abban biztosak lehetünk, hogy olyan show-val érkeznek, amely minden szempontból újdonságot jelent majd. Az Index kérdésére Tedder elmondta, a megjelenés, a látvány, a merchandise, a hangzás és a felszerelés is teljesen más lesz azon a koncerten, ahova a legnagyobb slágereik mellett új dalokat is hoznak majd. Az énekes azért nem tudott most konkrét részletekkel szolgálni, mert pont a napokban tartanak egy megbeszélést, és ennek során tervezik meg a 2022-es turnéjukat. Egy dolog viszont biztos: teljesen új élményben lesz részük azoknak, akik részt vesznek a májusi bulin.

(Borítókép: Ryan Tedder Los Angelesben 2021. szeptember 25-én. Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary)