Öt páros állt parkettre szombat este a Tv2-n futó Dancing with the Stars táncos showműsor elődöntőjében. A még versenyben lévő kettősök két-két produkcióval készültek a műsorra, az eddigi zsűrihez pedig a tavalyi évben még versenyzőként résztvevő venezuelai színésznő, Gabriela Spanic is csatlakozott.

A zsűri pontszáma alapján Nagy Réka és a tavaly Gelencsér Tímeával győzelemig jutó Hegyes Bertalan, valamint Tóth Andi és Andrei Mangra kerültek a veszélyzónába.

A nézők azonban változtattak ezen a sorrenden, és utóbbiak helyett végül Árpa Attila és Stana Alexandra párosa – akik a zsűri pontjai alapján az első helyen álltak – izgulhatott az utolsó körös szavazáskor.

A nézők voksai alapján végül Árpa Attiláék jutottak be a fináléba, így Nagy Réka és Hegyes Bertalan számára ért véget a műsor.

Nagyon szerettem ezt az egészet. Én nem vagyok szomorú, nem gondoltam volna, hogy az első táncunk után a legjobb 5-be juthatok. Persze, szerettem volna a döntőt, de ez van

– árulta el Nagy Réka a kiesés után.