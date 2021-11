MTV EMA: Ed Sheeran az év legjobb előadója

Akárcsak a legjobb K-pop dalé, ez a kategória is viszonylag új, díját az idei gálán adtak át másodjára. Ahogy az a nevéből is kiderül, a kategóriában olyan klipek kerültek jelölésre, melyek valamilyen kiemelten fontos, manapság is vitatott ügy érdekében készültek el, mint például a párkapcsolaton belüli bántalmazás.

H.E.R. után most a többszörös Grammy-díjas Billie Eilish lehetett a szerencsés, aki átvehette a díjat. Sajnos személyesen nem tudott megjelenni a Papp László Sportarénában, így videóüzenet formájában köszönte meg a kitüntetést, melyet Your Power című dalának klipjéért kapott.