Vörös szőnyegen vonulnak a világsztárok Budapesten

Idén Budapesten tartják az MTV EMA díjátadót, melynek során több kategóriában osztanak elismeréseket. A rangos esemény miatt világsztárok érkeztek hazánkba: ahogy az már korábban kiderült, többek közt Ed Sheeran, Maluma, a Maneskin, Kim Petras, az Imagine Dragons tagjai, YUNGBLUD és a OneRepublic zenekar énekese is részt vesz a vasárnap esti rendezvényen, amit élőben közvetítenek a Papp László Sportarénából, és 180 országban tudják percről percre követni az eseményeket.

A gálát előző este a OneRepublic koncertje vezette fel a Hősök terén. A zenekar a World Stage Magyarország kiemelt fellépőjeként állt színpadra, előttük Azahriah és Joel Corry felelt a hangulatért. Az olcsó, 3700 forint körüli jegyár ellenére furcsa módon a szombati eseményen nem voltak annyian, mint ahogy azt előzetesen gondoltuk volna. A főfellépőre persze már szépen összegyűltek az emberek, de így is kényelmesen el lehetett férni a téren – oldalt, a kivetítőknél nem nagyon álldogáltak, a lezárt utakon meg aztán pláne. Hogy a hideg vagy a járványhelyzet miatti aggodalom, esetleg a védettségi igazolványok hiánya miatt alakult így, netán nem is akartak ennél több embert beengedni az eseményre, azt nem tudni persze, mindenesetre picit meglepő volt, hogy nem heringek módjára sorakozott fel az egyébként jórészt fiatalokból álló közönség a helyszínen.

A produkció viszont, amit a helyszínen Steiner Kristóf konferált fel, nagyon rendben volt. Tökéletes volt a látvány és a hangzás is, és láthatóan a zenekar is élvezte a koncertet, függetlenül attól, hogy nekik sem lehetett melegük a színpadon. Bár az énekes, Ryan Tedder egy-két szám erejéig ledobta a nagykabátot, aztán hamar vissza is vette, amin nem kell csodálkozni – még a lehelete is látszott a hidegben, ahogy énekelt. A repertoárban egyébként szerepeltek olyan dalok is, amelyeket a frontember másoknak írt (Adele-nek, a Jones Brothersnek és Beyoncének), illetve egy-két frissebb szerzemény is elhangzott a legutóbbi lemezükről. Inkább a show végére érkeztek meg a banda legnagyobb slágerei, mint az If I lose myself vagy az Apologize. Az estet kisebb tűzijáték zárta.

9 Galéria: OneRepublic-koncert, Hősök tere Fotó: Tristan Fewings / Getty Images Hungary

Ahogy a OneRepublic tagjai, úgy több más világsztár is már napok óta hazánkban tartózkodik az MTV EMA miatt, amiről a közösségi oldalaikon informálták a rajongóikat. Elsősorban az Insta-sztorikban lehetett látni, kik mikor érkeztek, mostanra viszont már mindenki itt van, akit korábban bejelentettek a szervezők.

A menetrend szerint 17.45-ös kezdéssel a hírességek a rendezvény közelében „leterített” vörös szőnyegen is felvonulnak, frissülő cikkünkben ezt követjük most nyomon, képekkel illusztrálva az eseményeket.

A vörös szőnyeget először Ed Sheeran robbantotta fel, aki ma este sem félt a figyelemfelkeltő színektől. A brit énekest egyébként négy kategóriában jelölték, és többnek a megnyerésére is jó esélye van.

24 Galéria: MTV EMA vörös szőnyeg Fotó: Kate Green / Getty Images Hungary

Bőven érkeznek magyar hírességek is: énekesek, műsorvezetők és közösségi média-személyiségek egyaránt. Láthattuk Kisót, a Puskás-Dallos házaspárt, Király Viktort, Flour Tomit és Diazt, Ráskó Esztert, Pumped Gabót, Lady Szomjast, Dzsúdlót, Steiner Kristófékat illetve a legjobb magyar előadó díjának nyertesét, Azahriát is.

24 Galéria: MTV EMA vörös szőnyeg Fotó: Daniele Venturelli / Getty Images Hungary

Olly Alexander ugyancsak befutott a vörös szőnyegre, őt követte Maluma, a One Republic, Joel Corry, JID és Rita Ora, aki ugyancsak nem mulasztott el szelfizni egyet az ujjongó közönséggel. Hatalmas lelkesedés fogadta később a Måneskin együttest és Yungbludot is.

24 Galéria: MTV EMA vörös szőnyeg Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary

Végül, de nem utolsó sorban az est háziasszonya, Saweetie is megérkezett. A rappernő egyébként nem csak a műsorvezetésért felel majd, de két slágerét is előadja a közönségnek. Kim Petras ugyancsak színpadra lép, az énekeső ráadásul vadonatúj dallal készült az estére.