X-Faktor: kiszavazták volna a legjobbakat

Kiderült, kiket visz az élő adásba ByeAlex és Csobot Adél. A fiúk és a csapatok közül eldőlt, kik léphetnek fel jövő szombaton, a döntéshez vezető út azonban rögös volt az esti adásban. A zsűritagok vegyes véleménnyel voltak a versenyzők produkcióiról, ám sokáig úgy tűnt, hogy még a mentori székben sem izgulják túl a dolgot.

A fiúk közül hatan indultak nagy reményekkel a mentori házba, hárman távozhattak elégedetten. A sort Tóth Roland kezdte, A Panic! At The Disco I Write Sins Not Tragedies című számát dalolta el, amivel végül nem sima győzelemmel, de bejutott az élő showba, miután ByeAlex a többi mentorra bízta a sorsát. Őt Varga Norbert Renátó követte, aki BariLaci Féltelek című számát adta elő. A mentorok az ő esetében abban egyeztek meg, hogy nem üti meg a mércét az élő adáshoz, bár az érdekütköztetések alatt úgy tűnt, mégis kiéleződik köztük egy vita ezt illetően. Az ellentétek viszont még azelőtt elhalkultak, hogy valóban felhangosodhattak volna.

Engem egy kicsit most az Adél idegesít

– mondta ByeAlex, hozzátéve, hogy szerinte zsűritársa túltolja a kategóriájának méregetését.

Árvavölgyi Patrik komoly üzenettel vágott neki a megmérettetésnek. A fiatal versenyző elmondta, hogy nővére előtt szeretne tisztelegni Lesley Gore You Don't Own Me című számával, testvére ugyanis évekkel ezelőtt öngyilkos lett, olyan sokat bántották a mássága miatt. Bár minden adott volt az érzelmek előtöréséhez, a 17 éves Patrik végül nem tudott kitejesedni a produkciójával, így a mentora elbúcsúzott tőle. Szajkó Attila szintén nem jutott előbbre. Bár saját dallal érkezett a mentori házba, ByeAlex Manuel-koppintásnak nevezte a számát, így neki sem maradt hely a továbbiakban.

Mehringer Marci már jobban megmozgatta a zsűrit. Amíg a mentora kijelentette, hogy ő a kedvence, Gáspár Laci azt jelezte a többiek felé, hogy ő annyira nincs elájulva a versenyzőtől.

Gáspár Laci a legjobb abban, hogy elkezdje elültetni a nézők fejében már itt az ilyen kis sarjadásra kész magvakat, hogy ez nem olyan jó azért, itt nagy hibák vannak, jó, hát valaki jól néz ki, de hát ez azért nem elég. Ez egy kis hintőpor mindegyik, hogy megjegyezze a néző, hogy a Laci ezt már régebben is mondta, és a Laci meg aztán felhívja a műsorban is figyelmet, hogy ő már megmondta ott is

– magyarázta ByeAlex, hozzátéve, hogy szerinte Gáspár Laci

Direkt felnagyítja Marci hibáit, mert látja, hogy ő a potenciális győztese ennek a műsornak, és már most próbálja lehúzni és leépíteni a karakterét.

Balázs Alex, más néven Alee egy régebbi, saját számot hozott a mentoroknak, mellyel elhunyt nagymamáját és első komoly kapcsolatát gyászolta. Miközben rappelt, Gáspár Laci és Csobot Adél is a könnyeivel küszködött, végül pedig a mentorát is meggyőzte arról, hogy helye van az élő műsorban. Alee egyébként már most meglehetősen belehúzott a többi versenyzőhöz képest, ugyanis a tábor második fordulójában előadott dala, a Nincsen gond jelenleg a hazai zenei toplisták első helyén áll.

Csobot Adél csapatai végül beindították a műsort. Bár a DD Night produkciója egyiküket sem győzte meg, a lelkes fiatalokból álló Crush előadása a zsűrire és a nézőre is egyaránt pezsdítően hatott. A gyerekzenekar a Carson Coma Én még sohasem című számát vitte színpadra, és majdnem be is jutottak vele az élő showba, szembekerültek azonban a Beneath My Skin nevű zenekarral.

A The Harmonies háromtagú lánybandája Britney Spears Toxic című zenéjét énekelte el, ami különösen érdekes volt annak fényében, hogy az énekesnőt éppen a minap mentették fel végérvényesen is a gondnokság intézménye alól. ByeAlex ugyan szkeptikus volt a lányokkal, Csobot Adél végül úgy döntött, esélyt ad nekik, hogy az élő showban megmutathassák, hogy bár alig ismerik még egymást, jól tudnak együttműködni.

A Kultúrkör összehangolódási nehézségei már nem állták ki a próbát, így Adél bár fájó szívvel, de elbúcsúzott tőlük az adás végén. A szívéhez közel álló csapat, a The Palace azonban könnyedén továbbjutott: egy függőséggel küzdő ismerősükről írtak dalt, amivel be is találtak. Nem volt könnyű dolga azonban a Beneath My Skinnek, amit látva valószínűleg a legtöbb néző szeme kipattant a helyéről meglepettségtől.

A banda a 30 Seconds To Mars Hurricane című dalát játszotta el, saját elemekkel feldobva az eredeti számot. A zsűrit látszólag teljesen megvették az előadással, többször is hangsúlyozták, hogy ők hozták a nap produkcióját. Csobot Adél mégis kételkedett abban, hogy magával vigye-e a csapatot, mondván, nem tudja, mit tudna hozzájuk tenni. Végül úgy döntött, inkább zsűritársai kezébe adja a sorsukat.

ByeAlex, Puskás-Dallos Peti és Gáspár Laci végül nehéz szívvel döntött a Crush és a Beneath My Skin között, de végül úgy látták a legjobbnak, ha a gyermekzenekartól búcsúznak el.

A mentorház második felvonása vasárnap, azaz ma este 19:00 órakor folytatódik a 22 év felettiek, valamint a lányok kategóriájával. Az adás végén már ismeretes lesz, kik lesznek azok a versenyzők, akik összecsaphatnak a jövő szombaton kezdődő élő showban.

Az idei X-Faktor szakmai színvonalával az Index szombati kultúrpodcastja is részletesen foglalkozott.