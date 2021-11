Hétfő hajnalban kórházba vitték Lang Györgyit. A Pa-Dö-Dő 64 éves énekesnője több ijesztő tünetre lett figyelmes, és később kiderült, hogy agyérgörcsöt kapott. Jelenleg a szubintenzív osztályon kezelik.

Az énekesnő az otthonában lett rosszul, és a rohammentőnek kellett érte menni. Az énekesnő zenésztársát, Falusi Mariannt hívta először, mikor érezte, hogy baj van.

– mondta Falusi Mariann. Igyekezett megnyugtatni mindenkit, mivel úgy tűnik, Lang Györgyinek nem történt komolyabb baja.

Az orvosok közölték velünk, hogy hajnalban agyérgörcse volt. Megnézték, és bevitték a kórházba, gyógyszereket is kapott. Györgyi most már a szubintenzív osztályon fekszik, tehát már jobban van, és semmiféle tünete nincsen. Holnap remélhetőleg kikerül az osztályról, utána pedig hazaengedhetik. Tisztán és érthetően beszél, jókedve van, nevet, és most már a kezeit is mozgatja