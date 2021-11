Bár a sevillai MTV EMA után már felvetődött, hogy a következő díjátadó Budapesten legyen, a koronavírus-járvány miatt tavaly csak online lehetett megtartani a világszerte közvetített show-t. Idén viszont újra élő fellépésekkel és közönség előtt rendezték meg a rangos eseményt, amelynek vasárnap este a Papp László Sportaréna adott otthont.

Kameránkon keresztül üzentek a magyaroknak az MTV EMA sztárjai

A gála előtt megtartották a szokásos vörös szőnyeges parádét is, ahol olyan szupersztárok vonultak végig, mint az est egyik fő előadója, Ed Sheeran, az Eurovízió-győztes Måneskin, az Imagien Dragons, Rita Ora vagy éppen a szupermodell Winnie Harlow. Az Index a magyar hírességek mellett néhány világsztárt is megszólaltatott a helyszínen, akik üzentek is kameránkon keresztül a magyar rajongóknak.

A hazai hírességek közül a regionális kategória magyar győztese, Azahriah mellett Király Viktor, Pumped Gabo és a párjával érkező Kajdi Csaba, a külföldiek közül pedig az előző este Budapesten fellépő lemezlovas, Joel Corry, a pankrátor Drew McIntyre, az amerikai rapper J.I.D, az angol énekes-dalszerző Griff, valamint a Legjobb rockelőadó idei kategórianyertese, az olasz Måneskin is válaszolt a kérdéseinkre.

Az Index tudósítását itt találja az eseményről, a vörös szőnyeges vonulásról pedig itt nézegethet képeket.