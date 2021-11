750 millió dollárra perlik Travis Scottot és az Astroworld szervezőit

Korábban az Indexen is beszámoltunk arról az összesen tíz emberéletet követelő tragédiáról, ami Travis Scott Astroworld elnevezésű fesztiválja közben történt. A rapper november 6-án lépett fel Texas államban, koncertjén több tízezer ember gyűlt össze, köztük kiskorúakkal is. A közönség soraiban állítólag az egyik fesztiválozó kábítószert injekciózott legalább egy másik nézőbe. A jelenetet – amit az egyik helyszínen dolgozó mentős is megerősített – többen is látták, ez okozhatta a pánikot, amelynek következtében a tömeg egy nagyobb része megindult a színpad felé.

A nézők összepréselődtek, és egymáson taposva próbáltak menekülni, egyesek szerint olyan volt az egész, mintha a pokolban lennének. A helyszínre kiérkezett mentősöknek legalább háromszáz ember sérüléseit kellett ellátniuk, több mint húsz embert pedig kórházba is szállítottak, közülük tizenegyet szívrohammal. A tragédia során nyolcan életüket vesztették a helyszínen.

A történteket követő napokban több, a koncert alatt készült felvétel is előkerült, amelyeken visszakövethető, hogy Travis Scott csak 36 perccel a tragédia beállta után hagyta el a színpadot. Sokakban felmerült a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy nem vette észre, ahogy az emberek egyszerre kiáltanak segítségért és testeket emelnek ki a tömegből. Az egyik felvételen látszik, ahogy egy fiatal lány még az egyik, a show-t élőben közvetítő operatőrhöz is felmászik, hogy segítséget kérjen tőle, de a férfi elhajtja őt és folytatja a kamerázást.

A rapper hírnevének az sem tesz túl jót, hogy a megszakított koncert után – amikor már tudhatta, hogy gond volt a helyszínen – Drake afterpartyjára sietett.

Időközben újabb tragikus hír is érkezett: hétfőn meghalt egy 9 éves kisfiú, aki a történtek után esett kómába.

Ő a második, aki a koncert után, a kórházban vesztette életét, így tízre nőtt az áldozatok száma.

A TMZ értesülései szerint a tragédiában érintettek közül 125-en pert indítottak a fesztivál szervezői és Travis Scott ellen, 750 millió dollár kifizetésére kötelezve őket. Egy houstoni ügyvéd által benyújtott kereset szerint a szervezők hanyagsága okozta a tragédiát, amiért nem tudták megfelelően megtervezni a koncertet, kiképezni a biztonsági személyzetet és biztonságos rendezvényt tartani. Bár ez az összeg valamelyest enyhítené érintettek veszteségeit, a keresetet benyújtó ügyvéd, Tony Buzbee kiemelte, 750 millió dollár sem elég arra, hogy visszaadjon egy emberéletet, kárpótlásra viszont szükség van egy ilyen helyzetben.

Travis és a Live Nation szinte azonnal visszatérítést ajánlott fel a koncertlátogatóknak, de ez érthető okokból egyáltalán nem hatotta meg a felpereseket:

Az alperesek átlátszó és groteszk próbálkozása, hogy utólag korlátozzák felelősségüket a megölt vagy megsérült emberek családjaival szemben

– mondta Tony Buzbee. A helyi hatóságok továbbra is vizsgálják a tragédia körülményeit.

(Borítókép: Az Astroworld fesztiválon történt tragédiában meghalt áldozatok emlékehelye Houston Texasban 2021. november 7-én. Fotó: Alex Bierens de Haan /Getty Images)