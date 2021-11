Nem mindennapi esemény történt nemrég a Daytona Beach–i Welcome to Rockville fesztiválon. A Brass Against zenekar koncertjén ugyanis az együttes énekesnője, Sophie Urista egy dal előadása közben letolta nadrágját, majd egy, a színpadon fekvő rajongó arcára vizelt. Az együttes többi tagját is meglepte a dolog, Twitter-oldalukon később azt írták, ilyesmi nem fog többet előfordulni a koncertjeiken.

A történtek a Daytona Beach-i rendőrség szóvivője, Messod Bendayan elmondta: érkezett egy üzenet a rendőrség közösségi oldalára, melyben egy szemtanú beszámolt a történtekről. A szóvivő válaszában azt javasolta, hogy tegyenek feljelentést az ügyben, és ez azóta meg is történt.

A floridai törvények értelmében ugyanis akár egy évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik azt, aki közszeméremsértést követ el, vagy 1000 dollár (322 ezer forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezhetik.

Azóta a fesztivál szervezői is megszólaltak, a Daytona Beach News Journal nevű lapnak azt mondták:

természetesen nem tartják elfogadhatónak a történteket, és ezt az érintett zenekarral is közölték, sőt a fesztivál összes többi fellépőjével is beszéltek az esetről.

A szervezők ugyanis egyáltalán nem szeretnék, ha ilyesmi a jövőben újra előfordulna.