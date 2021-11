Egy éve még nem volt tető a feje fölött, ma már közönségkedvenc

Rose Vega 23 évesen mutatkozott be a világnak, amikor egy jobb élet reményében randizni kezdett az 54 éves Eddel. Ők ketten nem csak a nyelvi nehézségeik miatt nem illettek össze, a lány azonban jól döntött akkor, amikor véget vetett az összeegyeztethetetlen viszonynak, és a saját módján teremtett jólétet magának és a családjának is.

Nem új keletű dolog, hogy az ismertség jobb életet hozhat. Számtalan történetet ismerünk, ami egy nehéz körülmények közül érkező, korábban névtelen valakiről szól, akinek egy szerencsés véletlennek köszönhetően sikerült kitörnie. Ebben bízva mondott igent a TLC 90 Day Fiancé: Before the 90 days című műsorára Rosemary Vega is.

Az műsor alapkoncepciója az, hogy olyan párok napjait követi végig, akik jellemzően egyáltalán nem illenek össze, már csak nyelvi különbségeik miatt sem, egyikük azonban szeretne amerikai vízumot szerezni, mint egy, az Egyesült Államokban élő lakos menyasszonya vagy éppen vőlegénye. Ezt követően 90 nap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy valóban házasságra lépjen az illetővel – ami persze nem is jön össze mindig, többek között ezért is jött létre a fentebb említett verziója is a műsornak.

A 23 éves Rose Vega a Fülöp-szigetekről érkezett a műsorba. Ő, és a jövendőbelijének gondolt 54 éves Edward Allen Brown, azaz „Big Ed” az interneten ismerkedtek meg, és úgy döntöttek, összekötik az életüket, méghozzá a műsor keretein belül. Kamerák vették körül őket, amikor először találkoztak, és már a reptéren is látható volt, hogy a fiatal lány csalódott, de igyekezett lelkesnek tűnni – meglehetősen kevés sikerrel. A műsornak meglehetősen nagyot dobott a nézettségén, hogy a jól láthatóan teljesen összeegyeztethetetlen párról tonnaszámra készültek a mémek, amik tavaly tavasszal vírusként kezdtek terjedni az interneten. Volt itt minden, ami kiüthette a biztosítékot.

Ed gyakorlatilag a fél világ előtt szégyenítette meg partnerét, amikor az egyik adásban közölte vele, hogy nem ártana leborotválni a lábát, és nem mellesleg a lehelete is bűzös, ezért vett neki egy fogkefét, fogkrémet és szájvizet is. Később egy étteremben ülve jelentette be, hogy aggasztja, hogy a lány nem akar neki a múltjáról beszélni, ezért örülne, ha alávetné magát egy STD-tesztnek, amivel megbizonyosodhatna arról, hogy a leendő menyasszony nem hordoz nemi úton terjedő betegséget. Rose végül mégis akkor szállt ki, amikor a potenciális férjjelölt közölte vele, hogy ő már nem akar több gyereket.

A lány egyébként egy ponton túl nem küzdött azért, hogy legyőzze a partnere iránt érzett undort, és kvázi onnantól kezdve az egész műsort végiggrimaszolta. Mielőtt azonban feladta volna, láthattuk a rideg valóságot is. Rose egy nyomornegyedben élt, otthonát a családjával és négyéves fiával osztotta meg nővére boltja mögötti helyiségben, melynek nagy részében nem volt valódi tető a fejük felett, a vezetékek életveszélyesek voltak, és a fürdést is slaggal, patkányok között oldották meg. A San Diego-i Ed el is borzadt a körülményeket látva, így nem meglepő, hogy a műsor zömét hotelekben töltötték a családlátogatás után.

Ed tökéletes partner lehetett volna Rose számára az anyagi biztonság tekintetében, mivel azonban a lány a pénz helyett a méltóságot választotta, és lapátra tette a férfit, egy időre az internetezők szerény hősévé vált. Rose ügyesen meg is lovagolta a népszerűségi hullámot. Amellett, hogy aktívan használni kezdte az Instagramját, a Youtube-ra is egyre gyakrabban gyártott tartalmakat, egy idő után pedig a szponzorok is bekopogtattak az ajtaján – ami többé már nem egy cédékből készült tákolmány, hiszen a lánynak azóta sikerült annyi pénzt összeszednie, hogy megengedhetett magának egy kétszintes házat, miközben felújíttatta a családja otthonát is.

Rose több kisebb márka reklámarca lett, illetve saját termékcsaládját is útjára indította, így ha valaki szeretné az aranyköpéseit pólóra nyomra viselni, ezt is megteheti, miközben őt támogatja – írta meg a Cheat Sheet.

De miből gazdagodott meg ilyen hamar?

Miután széles körben ismert lett, Rose Vega neve is megjelent a Cameo nevű oldalon, így bárki rendelhet tőle egy-egy kedves, rövid ünnepi videót, aminek darabjáért 35 dollárt, azaz több mint 11 ezer magyar forintot kér, ha viszont üzleti célra kellene az arca és a hangja, már az ár hétszeresét kell kifizetnie a megrendelőnek. A ScreenRant szerint a lány Youtube-fizetése sem rossz, ugyanis videónként 2800 dollárt, azaz majdnem 900 ezer magyar forintot keres. Emellett ott vannak a saját márkás ruhadarabjai és az Instagramos munkái is, melyek az oldal szerint posztonként körülbelül 2-3 ezer dollárt fizetnek. Fáradalmaiért pedig a TLC kárpótolta, körülbelül 15 ezer amerikai dollárral, azaz közel ötmillió forinttal lett vastagabb a virtuális pénztárcája.

A közönség egyébként saját elmondása szerint azért támogatja Rosemaryt, mert a saját erejével érte el azt, amit. Néhány napja elárulta követőinek, hogy most már bolttulajdonos is, a kommentszekció pedig szinte felrobban a pozitív üzenetektől, melyek azt hangsúlyozzák, büszkék a lányra, amiért nem adta be a derekát valaki olyannak a pénzért, aki mellett egyébként nem érezte jól magát. Amíg a többiek drága ruhákra és táskákra vágytak a műsorban, ő jövőt akart építeni magának és a családjának, és úgy fest, jó úton is halad a célja felé.

Big Ed egyébként visszatért a műsorba azután is, hogy Rose kitette a szűrét. Hosszas viaskodás után végül gyűrűt is húzott egy Liz Woods nevű nő ujjára – írta meg az Insider. Ők ketten egyébként egy hónapot külön is töltöttek a műsorban is látott nézeteltéréseik miatt, a lapnak azonban azt mondták, rájöttek, ők ketten egymásnak teremtettek.

