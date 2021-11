Múlt héten elkapta a koronavírust Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse. A zenész kórházba került, de csupán másfél napra.

Ramatyul voltam, legyengültem, a szaglásom is elment. Az orvosaim azt mondták, amiatt nem lettem rosszabbul és nem vert le a láz, mert szeptemberben megkaptam a harmadik Pfizer-oltásomat is. Ugyan be kellett mennem a kórházba, kaptam infú­ziót, és a Favipiravirt is szedtem becsülettel, de már itthon vagyok. Volt vérvételem és egy tüdő-CT-m is, amely azt mutatta, hogy minden rendben van