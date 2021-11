Tiszta vizet öntött a pohárba Károly herceg, akinek II. Erzsébet királynő egészségi állapotáról tett fel kérdéseket egy tévécsatorna jordániai látogatásakor.

Noha a herceg elég szűkszavú volt a válaszadásnál, még így is megnyugtatóan reagált. Elmondta: nem aggódik komolyabban.

Rendben van II. Erzsébet. Ha betöltöd a 95-öt, már semmi nem olyan egyszerű, mint régen

– jegyezte meg Károly herceg a Cosmopolitan cikke szerint.

A herceg és Kamilla hercegné jelenleg jordániai körúton van. A trónörökös merített némi vizet a Jordán-folyóból, amivel állítólag az a célja, hogy megbékítse Harry herceget. Ezt az ajándékot szánná ugyanis unokája, Lilibet keresztelőjére.

II. Erzsébet még októberbenkórházban kényszerült tölteni egy éjszakát orvosi javaslatra, romló egészségi állapota miatt pedig több programját isle kellett mondani.Orvosai kétheti pihenéstjavasoltak neki, ezért a glasgow-i klímacsúcsot is ki kellett hagynia. A királynőnekhatározott szándéka volt a brit háborús áldozatok emléknapján való személyes részvétel, de állapota miatt ettől istávol kellett maradnia.