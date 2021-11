Csütörtök este a koronavírus elleni oltás is szóba került a HírTV-n futó Vezércikk című műsorban, amiről Ókovács Szilveszterrel, Bencsik Andrással és Mráz Ágoston Sámuellel beszélgetett M. Kovács Róbert. A pedagógusok átoltottságából kiindulva a Magyar Állami Operaház helyzete is porondra került, az intézmény főigazgatója pedig elárulta, tudomása szerint nem csak Kóbor János, hanem egy másik rockikon is súlyos állapotban van a fertőzés miatt.