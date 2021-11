A Dancing with the Stars című showműsorban tizenkét ismert ember lépett táncparkettre, hogy profi táncpartnere oldalán megmutassa a heteken át tartó próbákon szerzett tánctudását. A zsűri pontjai és a nézők szavazata alapján a döntőbe Tóth Andi és Andrei Mangra, Árpa Attila és Stana Alexandra, Kamarás Iván és Mikes Anna, valamint Kinizsi Ottó és Szőke Zsuzsanna jutott.

A legjobbaknak a fináléban több körben kellett bizonyítani, sorsukról itt már kizárólag a nézők döntöttek. A Dancing with the Stars második évadának győztese végül

Tóth Andi és Andrei Mangra lett.

Tóth Andiék nyerték a Dancing With The Stars második évadát

Tóth Andi a műsor után az Index kérdésére elmondta, olyannyira elfáradt az elmúlt hetekben, hogy nem biztos, hogy még egy adást kibírt volna. Nagyon kemény kiképzés volt heteken át folyamatosan késuzülni és próbálni az adásokra. Andrei Mangra viszont már rutinosan mozog ebben a közegben, hiszen mostanáig öt döntöben táncolhatott – a magyarországi produkciók mellett kétszer Belgiumban, egyszer pedig Romániában is a fináléig menetelt.

Az énekesnő azt is hozzátette, bár nem biztos, hogy a standard táncokat fel tudja használni a fellépésein, a bátyja esküvőjén viszont, amit jövőre tartanak, nagy haszna lesz annak, hogy megtanult keringőzni.

Mindig jólesik egy pozitív visszajelzés, bárkitől is, de az, hogy mind a négy mentortól ezt hallhattuk szinte minden héten, ez nagyon jólesett nyilván a kis szigorú lelkemnek

– mondta Tóth Andi. Andrei Mangra is nagyon örül, hogy az énekesnővel megnyerte a versenyt. A profi táncos egyébként most azt tervezi, hogy Magyarországon marad és tanítani fog. Hogy a Dancing with the Stars című műsorban láthatjuk-e újra, azt egyelőre nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy a produkció már jövőre visszatér – erről Gabriela Spanic tájékoztatta szombat este a nézőket.

(Borítókép: Domszky László / Index )