Mel Gibson magyar filmrendezővel találkozott

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Budapesten forgatja a John Wick-filmek előzményeként szolgáló The Continental-sorozatot Mel Gibson. A színész azóta az egyik fővárosi steakhouse-étterembe is ellátogatott, ahol a személyzet tagjai közös fényképet készítettek vele.

Mel Gibsonról később az is kiderült, hogy testőrök nélkül járja Budapest utcáit.

A forgatási munkálatok időközben el is kezdődtek, Mel Gibson pedig Káel Csaba filmügyi kormánybiztossal, a Kossuth- és Nádasdy Kálmán-díjas magyar filmrendezővel is találkozott. A színész a Nemzeti Filmintézet honlapján megjelent közlemény szerint elismerően nyilatkozott a magyar filmesek munkájáról.