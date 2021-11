Majka versenyzője lett a Sztárban sztár leszek! győztese

Bár a Sztárban sztár leszek! indulásánál még voltak kétségeim, hogy mennyire megy át paródiába a hírességek utánzására építő formátum, a vasárnap esti adás tényleg azt hozta, amit Majoros Péter egy korábbi interjúban megfogalmazott. A rapper akkor azt mondta, mesterként arra törekszik majd, hogy mindenki jól érezze magát a műsorban, a döntő pedig abszolút valami ilyesmiről szólt. Picit visszagondolva, az előválogatóban még voltak erősebb beszólogatások, ha a zsűritagok nem értettek egyet valamiben, ám ezek hétről hétre fokozatosan kikoptak, a fináléban pedig már egyáltalán nem lehetett ilyesmit tapasztalni: röpködtek a poénok, és a versenyzőkön sem látszott, hogy túlstresszelnék a feladatokat, amiben Till Attila bohókás személyiségének is biztos, hogy nagy szerepe volt.

Így utólag elmondható, a mesterek jól működtek együtt, és ami talán a legfontosabb, mindig igyekeztek úgy véleményezni a produkciókat, hogy az ne vegye el a versenyzők kedvét a szerepléstől.

Ha kirtikával éltek, ügyeltek rá, hogy a pozitívumokat is kiemeljék a látottakból, így gyomorszorító drámázás helyett inkább megható, vagy kifejezetten szórakoztató pillanatokban lehetett részük a nézőknek. A humorizálást persze megalapozta Majka és Pápai Joci barátsága, illetve hogy a rapper Tillával is jó kapcsolatot ápol. Köllő Babett és Tóth Gabi pedig meglepően jól passzolt a férfitársasághoz, remekül reagáltak a poénokra. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az adást nézve nem szórakoztam jól, csak a Farm VIP promóját éreztem erőltetettnek – kicsit túltolták azzal, hogy Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti egyszer csak begyalogolt a stúdióba, a mesterek elé kolbászt, tepertőt és egy nyulat téve. Oké, hogy showműsor, de ez már azért súrolja a felesleges bohóckodás kategóriáját, semmi köze egymáshoz a két produkciónak.

Ami viszont öröm, hogy tényleg az nyerte meg a versenyt, aki a formátum lényegét tekintve valóban a legjobb volt. A lényeg pedig ebben a műsorban az átváltozás. Nem elég, hogy valaki jól énekel, fontos, hogy hasonlítson arra az előadóra, akinek a bőrébe bújik a színpadon, ami nem csak a maszkmestereken múlik. A győztesnek ráadásul két olyan hírességet kellett utánoznia, akiket egyáltalán nem egyszerű:

Csiszár István először Freddie Mercury, majd Zámbó Jimmy szerepében jelent meg a színpadon.

Az énekes a Queentől az I want to break free című számot adta elő, a Királyt utánozva pedig Miklósa Erikával állt duettben a színpadra, a Time to say goodbye című dallal. Utóbbi óriási sikert aratott, mert bár Mercuryt is tökéletesen hozta, de az, hogy sikerült Zámbó Jimmy hangján megszólalnia, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnőnek is meglepetést okozott.

Engem kirázott a hideg, mert tényleg az ő hangján szólalt meg. Én voltam az egyetlen duettpartnere Zámbó Jimmynek nőként, és így magyarul akkor énekeltem utoljára, amikor vele énekeltem. Zseniális, hihetetlen, hogy valaki így meg tud szólalni. Zámbó Jimmy énekelt

– mondta a közös produkcióról a művésznő. Egy ilyen teljesítmény után nem csoda, hogy Majka is elkezdett izgulni a versenyzője miatt, olyannyira, hogy az élő adás szünetében a Facebook-oldalán is bejelentkezett, hogy a több mint 700 ezres követőtáborát szavazásra buzdítsa, dee az Instagramon is Csiszár Istvánért kampányolt.

Hogy Majoros igyekezete mennyit tett hozzá a végeredményhez, nem lehet tudni, mindenesetre Csiszár István megnyerte a Sztárban sztár leszek! második évadát, amelynek utolsó körét Szakács Szilviával és Gábor Márkóval izgulta végig. A győzelem az ilyen műsorokban mindig megható pillanat, ujjongás, örömkönnyek, konfettieső és köszönetnyilvánítás zárja az estet, Csiszár István pedig nem felejtette el a produkcióit segítő stábot sem megemlíteni, de

a feleségét is külön kiemelte, aki a 9 hónapos gyermekükkel egyedül van otthon, mégis iszonyú sok energiát tett abba, hogy támogassa a szereplését.

Mutatjuk az ország legsokoldalúbb énekesének vasárnapi produkcióit. Íme a szóló:

Ez pedig itt a duett: