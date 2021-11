Bombaként robbant a hír, amikor kiderült, hogy Várkonyi Andrea egy párt alkot az ország leggazdagabb emberével. Az orvos-, közgazdász- és pszichológusdiplomával is rendelkező tévés szeptemberben házasodott össze Mészáros Lőrinccel, s bár a magánéletüket igyekeztek elzárni a nyilvánosság elől, a menyegzőről elég sok részlet kiszivárgott, ezek alapján pedig nem fér kétség hozzá, hogy a násznépnek nem mindennapi mulatságban lehetett része.

Várkonyi Andrea végül maga is megosztott néhány fotót a nagy napról, később pedig a Hot! magazinnak mesélt részletesen arról, hogy már évek óta egy könyvön dolgozik, Mészáros Lőrinc ennek az utolsó fejezeténél lépett be az életébe.

Az És ezt lehet? Jogod van jól lenni című könyv a napokban jelent meg, mostanra pedig már az sem titok, hogy Várkonyi Andrea bizony a férjével való kapcsolatáról is vall a kötetben. Azt is elmondja, hogy számára milyen a tökéletes párkapcsolat, és mi tesz valakit a szemében férfivá.

A minőségi párkapcsolat az én felfogásom szerint az, amelyik minden értelemben kielégítő tud lenni. Én azt a férfit keresem, aki nemcsak a szerelmem, hanem barát is, szexpartner is, társ is

– idézi a Blikk szemléjében a szerzőt, aki arra is kitér, hogy az ideális férfi számára olyan, aki

elért valamit az élete, karrierje során;

egzisztenciája van, aminél nem a forintok számítanak, hanem hogy kezd valamit az életével;

hatalma van, ami nem politikai hatalmat jelent, csupán annyit, hogy a pályáján nem a ranglétra alján áll, azaz fel tud mutatni valamit, amit elért, kiharcolt, saját érdemei, tudása, képzettsége alapján.

Hogy Mészáros Lőrinc a fentieknek megfelel, azt Várkonyi Andrea azzal is alátámasztja, ahogy könyvében a kapcsolatukról mesél.

Korábban soha senkivel nem tudtam összeölelkezve aludni, még egy délutáni szunyókálás erejéig sem. […] Sokáig azt hittem, csak a romantikus filmekben létezik, hogy két ember egymás karjában szenderedik el, de most, amióta megtaláltam a páromat, meglepődve figyeltem fel rá, hogy csak ráhajtom a fejem a mellkasára, és mint a kisbaba, úgy alszom.

A szerző arra is kitér, hogy a mostani párkapcsolata számára rendkívüli biztonságot ad, de azt is kihangsúlyozza, bármennyire fontos, hogy a társa olyasvalaki legyen, akire fel tud nézni, olyasmiről szó sem lehet, hogy a férje tartsa el. Most is dolgozik, tavaly alapított egy reklámügynökséget, és ahogy az Index is beszámolt róla, nemrég a TV2 igazgatósági tagja lett. Azért fontos az önálló kereset, hogy pénzügyileg ne legyen kiszolgáltatott.

Várkonyi Andrea arról is részletesen ír, hogyan érdemes egy mozaikcsaládban kialakítani a rendet, de az első férjéről, az anyává válásról és Bochkor Gáborral való szakításáról is kiderülnek további részletek, a hűség kérdését körüljárva pedig bevallja, csalták már meg, de bizony ő is lépett már félre.