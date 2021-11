Negyven fellépőt jelentett be a Sziget Fesztivál

Két teljes év kihagyás után 2022-ben ismét megrendezik Budapesten a Sziget Fesztivált. Az Óbudai-szigeten augusztus 10-én kezdődnek a programok, a fellépők közül pedig az első negyven névről 2021. november 23-án lerántották a leplet.

Kádár Tamás, a Sziget fő szervezője elmondta:

Nagy lelkesedéssel készülünk a 2022-es Szigetre egy, a hosszú szünet utáni »nagy visszatéréshez« méltó programmal. A Nagyszínpadon például olyan headlinereket jelentettünk most be, melyek friss lemezanyagaikat hozzák el a Szigetre.

Kádár kiemelte, hogy a Kings of Leon idén márciusban rukkolt elő új lemezével, ezzel pótolja a tavaly elmaradt szigetes koncertjét, csakúgy, mint Dua Lipa, aki a tavaly megjelent és idén Grammy-díjat nyert lemezét hozza el, és nem mellesleg toronymagasan vezeti a Sziget-látogatók kívánságlistáját.

A Nagyszínpadra most bejelentett headlinerek között van még az Arctic Monkeys. A zenekar nemrég adta hírül, hogy már finisben van az új lemezük, amit 2022-re szánnak, és nyilván a Szigeten élőben is meghallgathatjuk.

Kádár elmondta, hogy a most napvilágot látott listán a Nagyszínpad további fellépői között olyan nevek is szerepelnek, akik több nemzetközi fesztiválon headlinerként lépnek föl 2022-ben, mint például a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi.

A több mint 40 most közzétett fellépő egy rendkívül változatos és vonzó képet mutat a jövő évi felhozatalból, melyben vannak világsztárok, befutott nevek, kurrens zenei csemegék, feltörekvő csapatok is, így összességében egy nagyon erős első bejelentéssel indíthatjuk a 2022-es fesztiválunk jegyértékesítését

– kommentálta a mostani hírt Kádár Tamás.

Tehát a Nagyszínpad headlinersorában landolnak a legfrissebb hanganyagukat bemutató világsztárok, így augusztus 10-én Dua Lipa, 11-én a Kings Of Leon és 15-én az Arctic Monkeys. A kora esti sávokban ott lesznek a nem kevésbé nagy nevek, mint a 2020-ban kétszeres Brit Awards-díjas Lewis Capaldi, a francia sanzon világát az elektro, a hiphop és a világzene elemeivel keverő belga Stromae és a hírek szerint februárban új albummal kecsegtető Bastille – olvasható a közleményben.

Lewis Capaldi kivételével a Nagyszínpad most bejelentett fellépőinek mindegyike járt már Magyarországon (van, aki többször is), így ha valaki ezeket az előadókat már unná, annak érdemes lesz szétnéznie a kisebb helyszíneken, de a frissebb produkciók között is találkozhat olyannal, akit látott már az elmúlt években itthon.

Az elmaradt 2020-as Sziget nevei itt is visszaköszönnek, érkezik például a norvég pop csillaga, Sigrid, aki a Szigeten szintén fellépő Jade Birddel együtt robbant be a 2018-as BBC Év Hangján. Jön a britek egyik kedvenc rappere, Slowthai, Svédországból pedig érkezik a mumble rap ősének is nevezhető Yung Lean, aki 2014-ben a Toldiban, 2016-ban pedig az A38-on koncertezett. A fellépők között ott van még a szintén svéd punk Viagra Boys, akik a Bánkitón játszottak itthon, és ők is jöttek volna a Szigetre 2020 augusztusában. A hiphopvonalat erősíti viszont az Amerikából érkező Princess Nokia, a brit Little Simz és a holland Ronnie Flex & The Fam.

Az elmúlt években rendszeresen erre koncertező előadók közül visszatér Alan Walker, Caribou, a Bob Moses és Sevdaliza.

Az experimentális hangokkal operáló Sean Bowie Yves Tumor projektje zenekarral jön, az énekes-dalszerzői felhozatalt erősíti Beabadoobee, Rilès és Alice Merton. Aki rockosabb indie-t hallgatna, annak az Inhaler és a Black Honey játszhat, aki pedig az indie popot szereti inkább, az az izraeli Lola Marsh vagy az angol Giant Rooks zenéjét keresse.

Hangszeres világzenéért érdemes ránézni a kanadai Badbadnotgood formációra, akik az instrumentális hiphop elemeit keverik funk- és jazzhangokkal. Szintén hangszereken játszik a Fontaines D.C., a posztpunk hangzásukkal ők közelebb állnak a Viagra Boyshoz, mint a Badbadnotgoodhoz. Ha pedig valaki keményebb rockot akar hallgatni, a metált a 2022-es Szigeten az amerikai Clutch képviseli majd, a punkot pedig a dán Iceage.

Elektronikus vonalon pedig jön Woodkid, FKJ, Jungle, Jon Hopkins, Honey Dijon, Floating Points, NGHTMRE, Tokimonsta, Apashe, TSHA, John Talabot és Taahliah.

(Borítókép: Közös zászlólengetés a 27. Sziget Fesztiválon, az óbudai Hajógyári-szigeten 2019. augusztus 10-én. Fotó: Sóki Tamás / MTI)