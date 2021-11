A királyi család támadásba lendült a BBC ellen

Nagyon felháborodott a brit királyi család amiatt a BBC-n sugárzott film miatt, amelyben – szerintük – hamis dolgokat terjesztenek róluk. Az ügy most már odáig fajult, hogy feljelentéssel fenyegetik a csatornát, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné megtiltotta nekik, hogy a karácsonyi nagy jótékonysági koncertjüket közvetítsék.

A család kedden lendült támadásba, miután a BBC-n hétfő esete közvetítettek egy kétrészes dokumentumfilm első részét Vilmos hercegről és Harry hercegről. A királyi család szerint a The Princess and the Press (magyarul: A hercegek és a sajtó) címet viselő filmben – amelyben Vilmos herceg és Harry herceg konfliktusát mutatják be – a királyi család szerint „túlzó és meglapozatlan” állítások hangzanak el.

A királynő, Károly herceg és Kamilla hercegné, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalai (név szerint a Buckingham palota, a Kensington palota és a Clarence-ház) közösen adott ki egy közleményt a filmre reagálva, amelyben azt írták: „A szabad, felelős és nyílt sajtó elengedhetetlen feltétele egy egészséges demokráciának. Gyakran azonban túlzó és megalapozatlan állításokat mutatnak be tényként a médiában, és csalódást okoz, ha ezeknek bárki – beleértve a BBC-t – hitelt ad”. A királyi család ezen kívül arra is figyelmeztette a tévécsatorna vezetőit, hogy

a műsor miatt panaszt tesznek a brit médiát szabályozó kormányszervnél (Office of Communications – Ofcom) is.

Ezt követően szerdán Vilmos herceg és Katalin hercegné bejelentették, hogy a BBC a karácsonyi jótékonysági koncertjüket sem közvetítheti a botrány miatt. Ez azért meglepő, mert a királyi család eseményeit eddig elsősorban a közszolgálati csatorna közvetíthette és ennél a koncertnél is úgy tervezték eddig, hogy a BBC1-en fogják sugározni. Helyettük azonban most a BBC egyik legnagyobb riválisa, az ITV kapta meg a közvetítés jogát.

Egy, a The Sun-nak nyilatkozó, a médiában dolgozó forrás szerint ez komoly előrelépést jelenthet hosszútávon a csatornának. Hozzátette: az ITV-nél nagyon meglepődtek, de nagyon örültek is ennek az exkluzív ajánlatnak. Ez egy csodálatos karácsonyi koncert lesz, ami aranyat ér nekik – mondta.

Az még a közleményük után sem teljesen egyértelmű, hogy a királyi család pontosan milyen állításokat kifogásolt a műsorban. Ugyanakkor bennfentes források szerint elsősorban az a problémájuk, hogy az adásról és abban elhangzó állításokról a BBC nem értesítette előzetesen a királyi családot, valamint nem is kérték fel őket arra, hogy ismertessék az álláspontjukat – miközben Meghan Markle ügyvédje megjelent a filmben és megvédte a másik oldalt.

Vagyis a királyiak szerint a film egyoldalúan Harry és Meghan nézőpontját közvetíti, emiatt is érkezhetett most ennyire erős válaszreakció tőlük.

Meghannak egyértelműen elmondták azt, hogy mi lesz a filmben és meghívták az ügyvédjét, hogy megvédje a jó nevét. Az egész dokumentumfilm olyan, mintha kizárólag Harry és Meghan szólalna meg benne

– nyilatkozta erről a The Sun-nak a királyi család egyik bennfentese. Kifejtette, hogy szerintük minden úgy jelenik meg a filmben, ahogyan Harryék értelmezték az eseményeket, vagyis hogy „a brit média rasszista volt és célkeresztbe vette Meghant, aki ellen Vilmos herceg és a csapata már a kezdetektől fogva áskálódott”.

A dokumentumfilm egyszerűen Harry herceg oldalára állt

– értékelte a bennfentes.

Mindeközben a film második részét még le se vetítették, az majd csak jövő hétfőn jelenik meg a BBC-n. A beharangozó szerint biztos szó lesz benne Meghan Markle ügyeiről és az ügyvédje tagadni fogja benne azokat a vádakat, amelyeket szerint Markle zaklatta a királyi palota munkatársait.

Az pedig már csak a hab a tortán, hogy a BBC-nek lesz még egy másik, négyrészes podcastműsora is a királyi családról Meghan, Harry és a média címmel. Ezzel kapcsolatban a királyi család forrásai ugyancsak megerősítették, hogy nem kaptak semmiféle megkeresést vagy értesítést arról, hogy ott mi fog elhangzani róluk.

(via The Sun)