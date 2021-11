Kiss Tibi az Indexnek: Szeretem mások dalait játszani, az enyéimből csomószor elegem van

Presser Gábor, Karácsony János és Solti János mellett közel húsz művész, köztük Rúzsa Magdi, Kiss Tibi, Zorán, Járai Márk és Bagossy Norbi is részt vett az LGT „Miénk itt a tér” című dalának 2021-es feldolgozásában. A VOLT FILM által jegyzett Road Movie sorozat új epizódja ezúttal bejárja Magyarországot, a dalhoz pedig Török Ferenc készített klipet, amely egy arborétumban forgott. Az alkotások díszbemutatóját kedd este a budapesti Akvárium Klubban tartották, ahol a közreműködő művészek is megjelentek.

A Road Movie alkotói ezúttal egy egészen különleges feladatra vállalkoztak: a VOLT FILM hívására közel húsz művész, fiatalok és élő legendák vonultak stúdióba, hogy közösen adják elő az LGT Miénk itt a tér című dalát. Az ötlettel Radnai Péter állt elő, aki szerint az LGT mindenkiben ott van, mintha mindenkinek lenne egy saját tere – egy hely, amely fontos nekik. A feldolgozás elkészítésében az LGT-tagok – Karácsony János, Presser Gábor és Solti János – mellett Bagossy Norbi, Beck Zoli, Födő Sándor, Járai Márk, Lábas Viki, Oláh Ibolya, Papp Szabi, Rúzsa Magdi, Sena, Sipeki Zoltán, Födő Sándor, Szabó Attila, Szabó Tamás, Vitáris Iván, Wunderlich József és Zorán vett részt.

A nyár eleji felvételen a Quimby frontembere, Kiss Tibi is megjelent, akit hosszú idő után a Road Movie Guide friss epizódjában láthatnak először a rajongók.

A kisfilm és a klip díszbemutatóját kedd este tartották a Budapesti Akvárium Klubban, ahol többen is megjelentek a hazai hírességek közül. A vetítés előtt Lobenwein Norbertet kérdeztük a különleges projektről, de Bagossy Norbert, Lábas Viki, Szabó Attila, sőt

Kiss Tibi is nyilatkozott az Indexnek.

Miénk itt a tér

Amikor jött a felkérés, meg Pici bácsi, azonnal beugrott ez a dal. Volt egy ilyen személyes élményem is, amit hasonlóan éltem át még anno, a nagymamámnál is volt egy olyan konkrét tér, amiről beszél a dal is. És azt mondtam, ha Pici bácsi, akkor menni kell. Nekem ez volt benne, a személy, meg a téma, meg úgy egyáltalán. Azonnal törtem kezem-lábam, hogy bárhogyan is, de megyünk

– mondta a Quimby frontembere.

Én speciel nagyon szeretem mások dalait játszani, az enyéimből csomószor elegem van. (nevet) Csomószor pont ezért jó, ha van valamilyen alkalom, amikor egy dalhoz vissza lehet nyúlni, hogy egy kicsit jobban alámerüljünk – újra meghallgatni, nem csak felületesen, hogy ja tényleg, van ez a dal… Nekem ez ilyen volt. Mindig kiderül, hogy ez is milyen briliánsan egyszerű. Ezekben a dalokban az az egyik legnagyszerűbb, hogy tényleg olyan nemesen egyszerűek

– magyarázta az énekes, aki szerint pont az a kihívás ebben, hogy hogyan játsszák el ezeket a zenészek, és hogyan lehet esetleg ehhez még hozzáadni valamit.

Bár Kiss Tibi a Miénk itt a tér klipjében csak hangban jelenik meg, a projekthez szorosan kacsolódó Road Movie Guide új epizódjában a többi szereplővel együtt képben is látható. A jövő kedden érkező kisfilm, amit rendezőként Könyves Dina jegyez, arca pedig ezúttal is Till Attila, az országot bejárva mutatja meg, hogy az előadók mely „terek” mellett teszik le a voksukat.

A Quimby frontembere például a kisfilmben a Normafához kalauzolja a közönséget, ahol mostanában elég gyakran időzik. Mesél arról, hogy az életszakasz, amelyben jelenleg van, egy nagy változás – a korábban munkába feledkező és sokat küzdő ember most kijött a természetbe. Azt mondja, nem is kifejezetten kiegyensúlyozottságra, hanem inkább egyfajta egyensúlyra, balanszra törekszik az életben, hogy jusson ideje mindenre és mindenkire. Arra is kitér, hogy a mozgás ismét fontos szerepet játszik az életében, számára ez egyfajta kapaszkodónak számít. A Normafát egyébként azért szereti, mert ott megérinti a természet, csend és béke van.

8 Galéria: Miénk itt a tér díszbemutató Fotó: Kiss Krisztina

Persze egyéb érdekességek is kiderülnek a feldolgozásban közreműködő alkotókról – Presser Gáborról például, hogy mennyire aktívan részt vett a munkálatok elkészítésében. Nemcsak jelen volt a stúdióban, de a hangkeverés is őt dicséri.

Vannak zenekarok, akik mindent ugyanúgy játszanak, mint 30-40 éve. Mi ebbe belepusztulnánk. A dalok nagy részét már a lemez elkészültekor se úgy adtuk elő, mint a próbákon, és utána, az első koncerteken megint másképp, mint a lemezen. A Miénk itt a tér egy ’73-mas szerzemény. Arról az érzésről szól, amikor néha átmentünk Budára, és megnéztük, hogy milyen szép is az. Aztán hazamentünk a régi gangos házakba. Én ezt egy egyszerű dalnak szántam, de tapasztalom, hogy a zeneszámoknak lehet egy saját élete, amit nem a szerző szült. A Miénk itt a térnek sok élete született az évtizedek során

– meséli Pici bácsi a kisfilmben. Solti János ehhez viccesen annyit tesz hozzá, hogy mivel ez már a sokadik verziója a dalnak, így a maga részéről nincsenek ezzel kapcsolatban érzései. Mindig nagyon jó. Karácsony János pedig megjegyezi:

Ha ilyen szép, színes csapat nyúl hozzá egy dalunkhoz, abból csak jó sülhet ki.

A Miénk itt a tér 2021-es verziója kedd este debütált a YouTube-on. A klipet Török Ferenc jegyzi, a Moszkva tér és a Szezon című filmek rendezője, a jeleneteket pedig a Budakeszi Arborétumban vették fel.

Amit a Road Movie-ról tudni kell

A sorozat küldetése, hogy hazai szerzők, előadók közreműködésével járja körbe Magyarországot, a magyar hírességek szemüvegén, élményein és dalain keresztül bemutatva, kinek mit jelent egy város, falu, régió, utca vagy tér. A dalokhoz klipek születnek, az alkotók pedig Till Attila kíséretében egy-egy hosszabb filmben, a Road Movie Guide-ban mesélnek a különböző tájakról. A projekt keretében két év alatt 15 dal és 15 klip született, miközben a Road Movie márkanévvé vált, amely 2022-ben is folytatja országjáró útját.