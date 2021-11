Bunyós Pityu oxigént is kapott a kórházban

Nemrég kórházba került Bunyós Pityu egykori olimpikon, mulatós zenész koronavírus-fertőzés miatt.

A korábbi bokszoló a kórházban elmondása szerint maga kérte, hogy az orvosok tegyék a gépekre, mivel életben akar maradni, családja és barátai mellett pedig rajongói is visszavárják.

Nagyon nehéz volt, ráadásul hosszú, összesen egy hónapot voltam beteg. Mindennap imádkoztam mindenkiért, hogy gyógyuljon meg. Rendkívül alattomos betegség ez, nálam is bármi megtörténhetett volna

– idézte fel megpróbáltatásait Bunyós Pityu, akit jócskán legyengített a fertőzés, és ennek nyomai a mai napig látszanak rajta. Izmai ugyanis összeestek, és szervezetében is jelentős problémákat okozott a betegség.

Tizenkét kilót fogytam, nagyon gyönge voltam. Most már egy hete itthon vagyok, próbálom visszanyerni az erőmet, de az az igazság, hogy nehezen megy. Mindössze egy kilót sikerült eddig magamra szednem, úgyhogy hosszú út áll még előttem. Ez a betegség – sajnos – az izmokat támadja először, belőlem jócskán lefaragott az egy hónap alatt

– folytatta, hozzátéve: még a kórházban is elismerték együttműködését az ápolói.

Amikor bekerültem, azonnal kértem, hogy tegyenek rá minden olyan gépre, amely segít a kór legyőzésében, a legerősebb kezelést kérem, mert meg akarok gyógyulni.

Ezt meg is tették, gépekre kerültem, kaptam oxigént is, de lélegeztetőgépre szerencsére nem volt szükség. Hogy mennyire együttműködő vagyok, azt még a kórházban is elismerték, az ott dolgozóknak pedig nagyon hálás vagyok, nagyon rendesek voltak velem