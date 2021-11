Kocsis Tibor a párja oldalán vörös szőnyegezett

A 2011-es X-Faktor győztese több mint egy hónappal ezelőtt coming outolt: elárulta, hogy férfit szeret szerelmeként. Az énekes korábban is osztott meg közös fotókat párjával, ám ekkor még a követők nem tudhatták, milyen kapcsolat fűzi a mellette álló Lászlóhoz. Ezen posztok száma a coming out óta jócskán megnövekedett, a múlt héten pedig már megvolt első közös megjelenésük is a nyilvánosság előtt. A minap újra láthattuk őket.

Kocsis Tibor és kedvese A Gucci-ház című film premiervetítésén voltak, a vörös szőnyegen pózoltak egymás mellett. Az estéről mindketten osztottak meg fotókat követőik nagy örömére.

A pár egyébként szívesen jár filmbemutatókra, legelőször is egy moziban, a Szellemirtók - Az örökség című fantasy premierjén mutatkoztak együtt. Másik közös szenvedélyük az edzés, mint kiderült, az énekes a párja mellett gyúrta ki magát, a rajongás pedig nem csak ideig-óráig tartott: a mai napig hódolnak a mozgás örömének.