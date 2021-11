Botrányoktól volt hangos az idei ősz

Eddig nem sok jóval kecsegtetett a hideg időszak beköszönése. Nem elég, hogy egyre fáradtabbak vagyunk, a napok is rövidülnek, az utóbbi hetekben pedig a pandémia is újra berobbant. A helyzet a közéletben sem fényesebb, az elmúlt hónapok ugyanis három botrány köré hegyeződtek ki, és bizony egyik sem tartogat pozitív végkimenetelt.

Rémálom a forgatáson

Október végén nem csak a filmszakmát sokkolta Halyna Hutching tragédiája, hanem kvázi a fél világot. Az operatőrnő a Rust című film forgatásán tevékenykedett, ahol egyik pillanatról a másikra rémálommá váltak a munkálatok. A westernfilm vezető producere és egyben színésze, Alec Baldwin ugyanis elsütött egy kellékfegyvernek hitt pisztolyt, amellyel megsebesítette Halynát és a rendezőt is. Joel Souza szerencsésen megúszta a dolgot, az operatőrnőt azonban nem tudták megmenteni. A színész összeroskadt a tragédia után, elmondása szerint mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A tragédiáról ki-ki más véleménnyel élt. Amíg a legtöbben részvétet nyilvánítottak, addig ifjabbik Donald Trump etikusnak tartotta viccelődni a történtekkel, csak hogy odaszúrhasson a nyíltan Trump-kritikus Baldwinnak. Gúnyos megjegyzést tett Candace Owens is, mire a színész lánya hevesen kiosztotta a műsorvezetőnőt. A közösségi oldalakon zajló drámázás közben persze a nyomozás is folyt, a Rust stábjából pedig ketten is pert nyújtottak be Alec Baldwin ellen.

Serge Svetnoy, a film fővilágítója a színész és producer mellett több kollégáját is beperelte, azt állítván: a gyilkos golyó majdnem őt is eltalálta, továbbá a baleset után ő tartotta a karjaiban Halynát, a történtek pedig örökre kísérteni fogják.

Két héttel ezelőtt aztán Mami Mitchell forgatókönyvíró is perrel élt. Mint állítja, a szkript nem indokolta a fegyver elsütését, ami végül a kolléganője halálát okozta.

Alec Baldwin szándékosan, bármilyen jogos indok vagy mentség nélkül élesítette és elsütötte a fegyvert, miközben a jelenetben erre nem volt szükség

– áll a Mitchell által benyújtott keresetben.

A periratban továbbá azt is belefoglalták, hogy Alec Baldwin saját elhatározásából „orosz rulettet játszott” egy megtöltött fegyverrel anélkül, hogy ő vagy a fegyvermester ellenőrizte volna, meg van-e töltve. A forgatókönyvíró még azt a lehetőséget sem vetette el, hogy Baldwin tette szándékos volt.

A tragédiáról azóta nincs hír, ami pedig a filmet illeti, nem valószínű, hogy a történtek után valaha is mozikba kerül.

A hívatlan anyós

A One Directionból elsőként távozó Zayn Malik népszerűsége szinte töretlen volt, miután szólókarrierbe kezdett. Három albumot is kiadott, tavaly pedig Gigi Hadiddal közös kislánya, Khai is megszületett. Az énekes a magánéletét tekintve meglehetősen privátra kapcsolt, miután összejött a modellel, és a gyermekét sem mutogatta soha a közösségi médiában.

Zayn mindig is féltve óvta a családját, régi bandájára azonban előszeretettel tett kevéssé etikus megjegyzéseket, ahogyan időnként más zenésztársaira is. A „bradfordi rosszfiút” azonban mindenki elfogadta ilyennek, elvégre jó pénzt hozott a konyhára. Egészen október végéig.

Nem sokkal az amerikaiak kedvenc ünnepe előtt bombaként robbant a hír, miszerint az énekes rátámadt az anyósára, aki ezért perrel fenyegetőzött. Yolanda nem is az a fajta nő, aki a levegőbe beszél, így be is nyújtotta a keresetét, Zaynt pedig négy vádpontban is bűnösnek találták a zaklatási ügyben. Az énekes nem vallotta magát bűnősnek, de nem is tagadott, inkább elfogadta a pénzbírságot, továbbá a bíróság azon kikötését is, miszerint köteles kezeltetni dühkitörési problémáit.

A váratlan esetről előzetesen annyit lehetett tudni, hogy az énekes egy gardróbba tuszkolta az anyósát, és a kib*szott holland r*banc jelzőkkel illette, miközben a saját kisbabájára is minősíthetetlen stílusban reflektált.

Mint utólag kiderült, az incidenst több egymásra épülő történés szülte. Ismerőseik szerint Yolanda Hadid rendszeresen állított be hívatlanul veje otthonába, az sem zavarta, hogy az énekes éjszakába nyúlóan dolgozik, így napközben pihenne. Zayn jelezte is az anyósának, hogy nincs ínyére a viselkedése, az egykori modellt azonban nem hatották meg ezek a szavak. A sokadik ilyen konfliktus torkollott aztán fizikai bántalmazásba, ami végül bíróságra juttatta az énekest, és a karrierjét is komoly veszélybe sodorta. Zayn mögül kihátrált a lemezkiadója és a menedzsere is, továbbá egy kilátásban lévő együttműködéstől is elesett. Nem beszélve arról, hogy a gyermeke anyja, Gigi Hadid is kitette a szűrét – már másodszor a kapcsolatuk alatt.

Hiába könyörgött a közönség

Ha már derékba tört karrierről beszélünk, Travis Scott sem számíthat túl sok jóra a közeljövőben. A rapper november elején adott koncertet a saját, Astroworld névre keresztelt fesztiválján, ahol pánik tört ki, miután a közönség sorai között állítólag valaki kábítószerrel teli injekciós tűt szúrt egy mellette álló fesztiválozóba. A rémült tömegben többeket halálra tapostak, és volt, aki a kórházban veszítette életét. A koncert résztvevői közül többen egy emberként könyörögtek a rappernek és a biztonsági személyzetnek, hogy állítsák le a koncertet, azonban az előadás csak 36 perccel azután ért véget, hogy a tragédia kirobbant volna.

A rémálomba illő koncertről több felvétel is napvilágot látott, melyeket elnézve valóban nehéz a rapper ártatlansága mellett érvelni. Az egyiken például az látható, hogy Travis Scott még akkor is énekel a színpadon, amikor tőle pár méterre egy eszméletlen fesztiválozót emel ki a tömegből az egészségügyi személyzet.

Travis Scott continues to sing as he watched a passed out fan at #ASTROFEST. pic.twitter.com/kBo0b2aduS — Drama For The Girls (@dramaforthegirl) November 6, 2021

A rapper a hírek berobbanása után kifejezte részvétét az elhunytak családjai felé, és felajánlotta, hogy állja a temetési költségeiket. Travis Scott állítja, hogy nem tudott arról, hogy emberek haltak meg a koncertje alatt, ami után mellesleg egyből Drake afterpartijára sietett.

A történetbe Alec Baldwin lánya, Ireland is belefolyt egy rövid időre, mondván, hogy a rapper a színpadon állva nem láthatta és nem hallhatta, mi történik. Azt javasolta követőinek, hogy ahelyett, hogy mindennek bedőlnek, inkább kutassanak kicsit. Ezt végül ő maga is megtette, és törölte korábbi írásait, beismerve, hogy Travis Scott nem annyira szent, mint ahogyan azt ő eddig hitte, így elhatárolódna a személyétől, de mindenkit arra kér, hogy ne gyűlölködjön az interneten. Ireland egyébként valószínűleg azt a felvételt találta meg a rapperről, amelyen leköpi egy rajongóját és a közönségét is arra biztatja, hogy bántsák őt, amiért az levette a cipőjét, amikor a tömegbe ugrott.

Az érintettek közül végül 125-en indítottak pert Travis Scott és az Astroworld szervezői ellen, kárenyhítésként 750 millió dollárt követelnek. A rapper ezt követően azonnali visszatérítést ajánlott a koncerten résztvevőknek, ez azonban nem sokakat hatott meg, sőt. Az egyik periratot benyújtó ügyvéd groteszk próbálkozásnak nevezte a gesztust, amivel az alperesek utólag korlátozzák felelősségüket a megölt vagy megsérült emberek családjaival szemben.

Akármi is lesz a számos per vége, az biztos, hogy a rapper egy időre kénytelen lesz parkolópályára tenni a karrierjét, a történtek súlyát pedig most már nem csak ő, de várandós párja, Kylie Jenner is érzi. A hírességek közösségi oldalai teljesen elnémultak a tragédia hírének berobbanása után, a Kardashian-klán sarja még a koncerten készült Instagram-történeteit is törölte, miután megvádolták azzal, hogy a díszpáholyban ülve valószínűleg pontosan látta, mi történik a közönségben. Jenner egyébként ezt megelőzően naponta több posztot is közölt az oldalán, november 4-e óta azonban semmilyen tartalom nem jelent meg nála.

(Borítókép: Alec Baldwin, Zayn Malik és Travis Scott. Fotó: Mark Sagliocco / Getty Images for National Geographic / Jamie McCarthy / Rich Fury / Getty Images)