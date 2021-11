Balázs Klári elkapta a koronavírust

Bár Balázs Klári és Korda György kezdettől fogva minden járvánnyal kapcsolatos óvintézkedést betartott és a harmadik oltást is felvették, az énekesnő mégis elkapta a koronavírust.

Balázs Klári elárulta: félelemmel tölti el, ha a vírusra gondol. Mint mondja, borzalmasnak találja, hogy rokonok, ismerősök, kollégák, barátok halnak bele nap mint nap a vírusba. Az énekesnő eddig nem beszélt róla, de most mégis elárulta: egy későbbi teszt eredménye kimutatta, hogy korábban ő is elkapta a koronavírust.

A teszt előtt fáradékonynak érezte magát, a pulzusa is rendkívül alacsony volt. Mivel nem volt más tünete, kimerültségre gyanakodott.

Eddig nem beszéltem erről, mert nem szeretek az egészségi állapotomról nyilatkozni, de most már elmondhatom, hogy januárban én is elkaptam a vírust. Nem voltak különösebben erős tüneteim, folyamatosan fáradtnak éreztem magam. Két héten át szinte mást sem csináltam, csak aludtam

– árulta el Balázs Klári. Felidézte: aki arra lett figyelmes, hogy a pulzusa rendkívül alacsony értéket mutat.

Az eredmények után nagyon megijedt, mivel tartott tőle, hogy a férje is elkapta a kórt.

Számomra mindennél fontosabb az ő egészsége. Ha megtudtam volna, hogy beteg vagyok, elköltöztem volna otthonról, nehogy baja legyen neki is. Na, de ez már a múlt. Nekünk szerencsénk volt, megúsztuk

– jegyezte meg az énekesnő, aki bizakodóan tekint a jövő hónap elé. Decemberben végig lesznek koncertjeik a férjével, Korda Györggyel, januárban viszont megállnak.

Elég sok koncertünk van decemberben, és pókerverseny is lesz, ezeket még nem mondták le, bár nem biztos, hogy ez így is marad. Már hallani a szakmában olyan hangokat, hogy a szervezők kezdik halasztani a bulikat. Mi mindenesetre tartjuk magunkat az előre megbeszéltekhez, és reméljük, hogy nem lesz megint olyan zárás, mint amilyen tavasszal. Januárra viszont nem írtunk be koncertet, bár voltak megkeresések. Az év első hónapját pihenéssel szeretnénk tölteni