Deák Bill Gyula tart a koronavírustól, lemondta az összes fellépését

A blueszenész azt mondta: a döntésében az is szerepet játszott, hogy korábban neki és feleségének is infarktusa volt, ráadásul a párjának tüdőbetegsége is van.

Még véletlenül sem akarok hazahozni semmit. Noha mindketten megkaptuk a harmadik Covid-oltást, sőt be vagyunk oltva tüdőgyulladás és influenza ellen is, még vásárolni sem megyünk ki

– mondta a zenész, hozzátéve: szerencsére segítenek nekik a bevásárlásban.

Deák Bill Gyula azt is elismerte, hogy Kóbor János betegségének híre is befolyásolta a döntésben. „Hallottam, hogy Mecky kórházba került, nagyon drukkolok neki” – fogalmazott ezzel kapcsolatban.

A zenész egyben azt is közölte, hogy minden eddig lefoglalt fellépését lemondta, és egyelőre nem tudja, hogy mikor állhat újra színpadra. „De hát most ez van, ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk” – mondta.

Deák Bill Gyula végül arról beszélt, hogy az önkéntes karantén ideje alatt otthon olvas, zenét hallgat, sportot néz, és tornázik is. „Napi három-négyszer végzem a gyakorlatokat, hogy ne punnyadjak el teljesen” – mondta. Hozzátette, hogy most nincsenek bevételi forrásai zenészként, de szerencsére vannak tartalékai, így egyelőre nem aggódik az anyagiak miatt. „A nyáron volt jó néhány koncertünk, ami jól jött a bezártság után, és mivel nem élünk nagy lábon, nem panaszkodom. Bár ha okom lenne rá, akkor sem tenném” – összegezte.

(via Blikk)