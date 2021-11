Nyáry Krisztián szerint a neten a szerelem lehet fake news, de az irodalom nem hazudik

Olimpiai bajnok vízilabdázó, szépségkirálynő, ökoharcos influenszer, testépítő világbajnok után most egy irodalmár jött el a SZESSÖN-be beszélgetni és zenélni. Nyáry Krisztián elárulta, hogy ez olyan fura felkérés, olyan őrült ötlet, amelyre csak igent lehet mondani. Az Így szerettek ők című könyvével népszerűvé váló író bebizonyította, hogy az ismert irodalmi alakok életrajzának nem kell olyan száraznak, tényszerűen szenvtelennek (mondjuk ki: unalmasnak) lennie, ahogy a tankönyvekből ismerhetjük.

Az például megvan, hogy Arany János gitározott? Ez is szóba került a beszélgetés alatt.

Nyáry Krisztián szerint a költészet és a zene elég szoros kapcsolatban áll. Vannak dalszövegek, amelyek működnek versként, de vannak versek, amelyek dalszövegként is megállják a helyüket. Itt nyugodtan meg lehet említeni Kiss Tibi vagy Lovasi András egyes szövegeit, de Bereményi Gézát is, aki Cseh Tamás dalszövegeit írta. Azért nem olyan egyszerű műfaj ez, mivel, ahogy Beck Zoli, a 30Y zenekar frontembere is mondta:

Egy rossz sor egy versben, az egy rossz vers. Egy jó sor egy dalszövegben, az egy jó dalszöveg.

Szóba került a szerelem is. Nyáry Krisztián úgy véli, hogy ezen a téren az irodalom a legmegbízhatóbb forrás. Szerinte jó lenne, ha a mai fiatalok inkább műalkotásokon keresztül tájékozódnának a szerelemről, így ismerkednének a szexualitás fogalmával. Ahogy ő fogalmaz:

Az interneten a szerelem lehet fake news, lehet pornó, lehet valami hülyeség. Viszont az irodalom egész magabiztosan azt mondja, amire szükséged van.

A januárban megjelenő antológiakötetnek is a szerelem lesz a témája, egész pontosan az irodalmi művekben (Szapphótól napjainkig) megjelenő, azonos neműek közti szerelem. Erre még várni kell, de arra nem, hogy megnézhessük Nyáry Krisztiánt, ahogy toll helyett dobverőt forgat a kezében.