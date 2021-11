Várkonyi Andrea üzent Schobert Norbertnek is a könyvében

Várkonyi Andrea alapvetően pszichológiai témákat boncolgat mintegy 300 oldalas könyvében, de annak sem kell csalódnia, aki a magánéleti titkaira kíváncsi. A volt műsorvezetőnek orvosi diplomája mellett pszichológus végzettsége is van, és könyvében a saját példáján keresztül, személyes tapasztalatai alapján osztja meg nézeteit. Az ideális partnerről például ezt írja:

Én azt a férfit keresem, aki nemcsak a szerelmem, hanem barát is, szexpartner is, társ is. Az én szememben a férfiasságba beletartozik az is, hogy az illető valamit elért az élete során... Itt nem a forintok számítanak, hanem hogy valamit kezd az életével. Egy férfihoz számomra a hatalom is hozzátartozik. Nem politikai hatalom, hanem az, hogy a pályáján nem a ranglétra alján áll...

– idézi a Blikkrúzs. Várkonyi Andrea arról is ír, hogy számára a pénzügyi függetlenség mindig is elsődleges volt, soha nem került olyan párkapcsolatba, ahol eltartották volna, és nem tudja elképzelni, hogy ne legyen saját munkája, egzisztenciája. Mészáros Lőrinccel való házasságát már-már egy romantikus filmhez hasonlítja, amelyet a bizalom, a biztonság és a támogató közeg jellemez.

Várkonyi Andrea külön fejezetet szentel a szeretői viszonyoknak is, amelyben visszatér az ideális párkapcsolat alapjaira is:

...Ha az ember normális párkapcsolatban él, akkor azon nagyon kell dolgozni, mindannyian tudjuk. Az nem úgy van, hogy csak úgy élek bele a vakvilágba a másik mellett, hanem abba a párkapcsolatba melót kell tenni. Ahhoz pedig az kell, hogy ha néha a tükör elé állok, akkor nézzek őszintén magamra, hogy én miben hibázom, és halljam meg a másik kritikáit. Ideális esetben próbálok fejlődni, próbálom megállapítani, én magam alkalmas vagyok-e arra, hogy valakinek a párja legyek, és együtt éljünk, ne egymás mellett. Egy szeretői kapcsolatban ezt a feladatot teljesen ki lehet iktatni, ott nem kell ezen dolgozni.

A Dívány cikkében idézett részletből az is kiderül, mennyire tudatosan dönt magánéleti kérdésekben: „Én nem vagyok egy »lesz, ami lesz« csaj, ennél tudatosabban viszonyulok az élethez, szeretem a biztonságot, és nem kedvelem a nagy változásokat. Ennek ellenére, ha kell, akkor változtatok. De alapvetően szeretek mindent megtervezni, és a kapcsolati tervezésnek a nyílt kommunikáció is a része.”

A könyvben szót ejt Schobert Norbert nagy vihart kavart kijelentéséről is, amikor a fitneszgurunak még a nemzetközi sajtóba is sikerült bekerülnie, miután arról értekezett, hogy a gyerekszülés után elhízó nők ne csodálkozzanak azon, ha a párjuk már nem akar szexelni velük, és emiatt házasságok mennek tönkre.

A nők többsége szüléskor cseszi el. Úgy gondolja, hogy értéket adott a férfinek, a családnak, és tényleg adott értéket, csak a férfi szexualitása ezt az értéket nem tudja értékelni. Amikor az 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, bizony, az a férfiak számára kínszenvedés

– magyarázta tavaly januárban egy videóbejegyzésben Schobert, amivel akkor a fél országnál kiverte a biztosítékot.

Bár Schobert mondatain nem nehéz fogást találni, Várkonyi Andrea kihagyja a ziccert, és megértően viszonyul az üzenethez: szerinte is tenniük kell a nőknek azért, hogy gyereknevelés közben se fusson zátonyra a párkapcsolatuk – írja a 24.hu. A tévésnek persze nagy valószínűséggel nem volt ilyen gondja a szülés után, a portál emlékeztet rá, hogy a könyvében több alkalommal is megemlíti, mennyire jó a genetikája, emiatt pedig nem is igazán kell a külsejével foglalkoznia. Az is kiderül, hogy szeret nassolni, sportolni viszont nem, de állítólag így is sokan rácsodálkoznak, milyen jó az alakja.

A párkapcsolat és az anyaság menedzselése szerinte még nehezebb, ha valaki közben a karrierjéről sem akar lemondani: „Nálunk, ha anyaként dolgozol, akkor semmirekellő vagy, mert bébiszitter neveli a gyereket. Ha meg nem dolgozol, akkor az a baj, mert biztos eltartanak. Szóval bármit csinálsz, sehogyan sem tudsz jó lenni″ – írja könyvében Várkonyi Andrea.

