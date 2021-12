Hetedik osztályos lányt is zaklathatott szexuálisan a Maxwell–Epstein-duó

Hétfőn kezdődött meg Jeffrey Epstein bűntársának tárgyalássorozata. Ghislaine Maxwellt azzal vádolják, hogy kiskorú lányokat közvetített Jeffrey Epstein üzletembernek, illetve madámként tevékenykedett mellette. Ha minden vádpontban bűnösnek találják, akár hetven évet is kaphat, ez ugyanis az 59 éves kornak megfelelő életfogytiglani börtönbüntetés mennyisége. Epstein korábbi bizalmasát jelenleg a New Yorki-i börtönben őrzik, és bár kísérletet tett a szabadulásra, a szövetségi bíró elutasította az óvadék letételét.

Maxwellt egyébként négyen vádolják azzal, hogy amikor még serdülőkorú volt, szexuális célzattal kiszolgáltatta Epsteinnek, illetve részt vett a zaklatásukban is. A vádlók közül a minap egy Jane álnevet viselő áldozat lépett elő, aki részletesen mesélt átélt bántalmairól.

Jane elmondása szerint hetedikes korában vált kvázi hajléktalanná a családjával együtt. Édesapja leukémiával küzdött, és bár minden pénzük elment a kezelésre, nem tudta legyőzni a betegséget. Egy másik, Palm Beach-i család hátsó kertjébe kényszerültek ekkor, a medenceházban laktak. Jane eközben rajongott a zenéért, és rokonai segítségével két testvérével együtt lehetősége nyílt eljutni az Interlochen Művészeti Központ táborába 1994 nyarán. Elmondása szerint éppen fagyizott a barátaival két zeneóra között, amikor Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell megkörnyékezte.

Azt mondták neki, hogy a tábor pénzügyi támogatói, miután pedig megtudták, hogy Palm Beachen él, Epstein elkérte az anyja telefonszámát, akit nem sokkal később elhívott egy teára. Jane ugyan még csak 14 éves volt ekkor, a találkozót követő öt évben rendszeresen kényszerült arra, hogy orgiákon vegyen részt, cserébe az üzletember támogatta őt és a családját is.

Szégyelltem magam, undorodtam. Össze voltam zavarodva, és nem tudtam, hogy az én hibám-e mindez

– mondta tanúvallomásában, hozzátéve, hogy hosszú évekig titokban tartotta tapasztalatait a szégyenérzete miatt.

A vallomásból kiderült, hogy Epsteinnel való találkozásain eleinte hétköznapi témákról csevegtek, az üzletember pedig elmondta neki, hogy szívesen támogat szenvedélyes zenekedvelőket, mint amilyen ő is. Az összejövetelek ezután kezdtek különössé válni. A lányt eleinte csak a birtokon lévő meztelen emberekről és rémisztő állatokról készült festmények feszélyezték, később pedig már arra a jelenetre érkezett, hogy Maxwell és Epstein maguk is pucéran napoznak a medence mellett. Mindeközben az üzletember a Victoria’s Secretbe is elvitte pártfogoltját, hogy fehér bugyit vásároljanak neki. Emellett volt, hogy készpénzt is kapott, mondván, vigye haza az édesanyjának.

Az első abúzus Epstein medenceházában érte, ahol a férfi biztosította arról, hogy sikeressé teszi a szakmájában, majd magához húzta, lehúzta magáról a nadrágot, és a 14 éves lány szeme láttára kezdett önkielégítésbe – a végterméket is rá ürítette. Jane elmondása szerint nagyon kényelmetlenül érezte magát ekkor, hiszen korábban sosem látott még férfi nemi szervet.

A fiatal lány a történtek után is visszalátogatott Epsteinhez, a családjának pedig nem merte elmesélni, mi történt. A következő alkalommal már Maxwell is csatlakozott, és kvázi édeshármasban tettek a férfi örömére, aki ezeket a találkozásokat csak masszázsként emlegette. Jane vallomása szerint az első ilyen alkalommal a páros szüntelenül kuncogott, miközben fogdosta őt.

„Egy idő után minden ugyanolyannak tűnt”

Jane azt is elmondta a bíróságon, hogy szépen lassan belefásult az említett találkozókba, amelyeken Maxwell és Epstein kiképezte őt arra, hogyan okozzon örömöt az üzletembernek. Ahogy telt az idő, már más, számára ismeretlen emberek is „tiszteletüket tették” ezeken az orgiákon, ahol rajta kívül mindenki más felnőttnek tűnt. Jane eskü alatt vallotta, hogy nem tudja, hányszor élte át az említett bántalmakat, de minden alkalommal ez várt rá, amikor átment Epstein házába.

Jane a középiskola utolsó évét egy New York-i elit művészeti intézményben fejezte be, tanulmányait ugyancsak az üzletember finanszírozta. Elmondása szerint fizikai kapcsolatba legutóbb 2001-ben került Epsteinnel, ugyanis 1999-ben színészi állást kapott Kaliforniában, így a távolságnak köszönhetően távol tudott maradni tőle. 2002-ben szakította meg vele végleg a kapcsolatot, amikor az aktuális barátja arra biztatta, ne vegye fel neki a telefont. Epstein ennek hatására egyre izgatottabb hangüzeneteket küldött, és arra is emlékeztette, hogy továbbra is ő fizeti az édesanyja lakhatását.

Történetét először 2008-ban osztotta meg egy barátjával, méghozzá azután, hogy Jeffrey Epsteint bűnösnek találták a floridai prostitúciós vádakban, és bebörtönözték. Az Insider szerint az említett férfi várhatóan maga is állást foglal Jane tanúvallomásának befejezése után.

A vádló azt mondja, hogy az Epsteinnel és Maxwell-lel szerzett tapasztalatai károsították jövőbeli kapcsolatait, és megnehezítették azt, hogy megbízzon másokban. Egy ideig fontolgatta az önbántalmazást is, és úgy vélte, számára már nem tartogat örömöt az élet.

Hogyan lehet eligazodni egy kapcsolatban törött iránytűvel? Nem is tudtam, milyennek kellene lennie az igazi szerelemnek

– mondta a bíróságon Jane.

Maxwell eddig minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, ám a történtek fényében úgy fest, hosszas tárgyalássorozat elé néz.

Ami Jeffrey Epsteint illeti, a pedofil bűnöző kétszer is rács mögé került fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt. Másodjára 2019 nyarán vették őrizetbe, ám az év augusztusában öngyilkos lett a cellájában.

(Borítókép: Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein 2000. február 12-én. Fotó: Davidoff Studios / Getty Images)