Jennifer Aniston ismét volt ura mellett szerepel

Jennifer Aniston és Brad Pitt annak idején meglehetősen csúnya válást tudhattak magukénak. Szakításuk után mindketten újraházasodtak, mint ismert, a színész Angelina Jolie-t vette feleségül, míg a színésznő Justin Theroux oldalán kereste a boldogságot.

Mára már mindkét frigy megtört, Jennifer Aniston azonban a jelek szerint a megbocsájtás híve. 2020 januárjában a teljes nemzetközi sajtó felbolydult, amikor Brad Pitt belefutott volt nejébe a Screen Actors Guild díjátadó gáláján, majd a kezét is megfogta. Az év szeptemberében be is vállaltak egy közös felolvasást, melyben egy igencsak fülledt jelenetet adtak elő. A hangulat viszont a felolvasás után valószínűleg oda is lett, elvégre a felek azóta sem jelentették be, hogy ismét összejöttek volna.

Aniston időközben második exférjével is elvállalt egy közös projektet. Az Emmy-díjas színésznő a The Facts of Life című szituációs komédiában kapott szerepet, az említett epizódot pedig rendhagyó módon élő stúdióközönség előtt játsszák majd el jövő héten. A műsorszám vezető producer pedig nem más, mint Justin Theroux. A kedd esti adás alkalmával a színésznő Blair Walmert fogja alakítani, Lisa Whelchel helyére ugrik be. Hogy ő miért marad távolt, az nem derült ki a hírt szolgáltató Just Jared cikkéből.

(Borítókép: Brad Pitt és Jennifer Aniston a Screen Actors Guild díjátadó gáláján, Kaliforniában 2020. január 19-én. Fotó: Emma McIntyre / Turner / Getty Images)