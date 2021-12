Pert nyert Meghan Markle

Pert nyert a Mail on Sunday brit lap ellen Meghan Markle. A bíróság ítélete szerint a lap megsértette a hercegné magánélethez fűződő jogát – számolt be a BBC. Információk szerint az újság egy olyan levelet szivárogtatott ki, amelyet Meghan Markle saját kezével írt apjának.

A bíró szerint az Associated Newspapers Ltd. – amely a Mail on Sunday mögött áll –Meghan Markle személyes adataival több esetben is visszaélt.

A kiadó megpróbált fellebbezni az ügyben, ezt azonban elutasította a brit fellebbvitelei bíróság, az ítéletet pedig helybenhagyták.